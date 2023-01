Miki Lladó: “És un inici i hem de tenir la convicció que guanyarem”

L’estrena de Miki Lladó com a màxim responsable tècnic arlequinat ha tingut un primer capítol atípic. Per un tema de logística -divendres és la festivitat de Reis- la roda de premsa prèvia al partit contra l’Athletic B s’ha avançat dos dies. Anècdota al marge, Lladó ha estat molt clar en el seu missatge i no ha defugit cap tema, exhibint un tarannà de tranquil·litat, seguretati optimisme.

S’han tocat molts temes, però un concepte ho podria resumir gairebé tot: convicció. Això és el que demana a jugadors i afició per sortir de l’actual situació. Vol deixar el passat enrere i centrar-se en un present, “un inici” com ha repetit diverses vegades, que arrenca aquest diumenge (18 h) davant el filial de l’Athletic Club.

Menys riscos

El fet de gaudir pràcticament de dues setmanes li ha servit per adaptar-se a la seva nova posició com a primer entrenador i tenir la possibilitat de “transmetre missatges a la plantilla”. També per incidir en els aspectes que cal millorar per aconseguir la desitjada consistència com a bloc. En aquest punt, Miki Lladó ha estat contundent: “Ens cal simplificar i que en camp propi passin poques coses. Hem de traslladar la possessió a terreny rival per guanyar competitivitat i tenir suficient força mental per fer el que toca en cada moment amb l’objectiu de guanyar el partit”.

Això no significa una aposta única pel joc directe sinó una manera d’evitar riscos que han penalitzat l’equip en molts partits. Encara estan recents les errades individuals a la Nueva Condomina o Tajonar.

El primer onze

Quan es produeix un relleu a la banqueta, es pot pensar en una revolució a l’alineació. O dit d’una altra manera: l’entrada de jugadors que no tenien gaire protagonisme amb l’anterior entrenador, com és el cas de Sergi Garcia. Miki Lladó ha sabut driblar la qüestió insistint en el fet que “estem davant un nou inici i jo vull a tothom endollat al màxim. Ara mateix, no tinc ni idea de quin serà l’onze”. Al cap d’uns segons, ha matisat amb un somriure: “bé, una idea sí que la tinc, però reconec que mantinc molts dubtes i penso que això és positiu perquè veus els jugadors amb moltes ganes d’entrar en aquest primer onze”.

Per cert, alguns ja estan descartats, com els lesionats Alberto Fernández, Adán Gurdiel o Pelayo Suárez, o el sancionat Guillem Molina. En canvi, Sergi Puig entrarà en la dinàmica de grup aquest dijous i té opcions de tornar a la porteria.

Quan encara falten dues jornades per acabar la primera volta, parlar de finals sembla una exageració, però l’Athletic B és ara mateix un rival directe i són tres punts molt valuosos. “No sé si es pot definir com un partit crucial o transcendental. Per a mi és un inici i cal tenir convicció, força i il·lusió que guanyarem. És el primer de l’any i volem presentar-nos davant l’afició amb una victòria. En aquest moment no pot haver-hi connotacions negatives”.

Les estadístiques parlen dels dos equips més golejats del grup i els que més perden, però el Miki no es refia d’això. “Ja va passar una cosa similar contra la SD Logroñés i el partit va acabar sense gols. Penso en un partit molt igualat davant un rival que també ve amb necessitat i el fet diferencial és que juguem a casa”.

Gener, un mes clau

Tradicionalment, sempre es diu que el gener és un mes que fa pujada. En tots els aspectes. En el cas del Sabadell, afronta duels considerats directes que poden marcar el seu futur, tot plegat immers en un mercat d’hivern que també es presenta mogut. “És cert -admet el tècnic- que el gener tenim rivals que ara mateix estan a prop a la taula, però en una categoria tan igualada, guanyant dos partits fas un gran salt i tot pot canviar moltíssim”.

Sobre la situació d’alguns futbolistes de la plantilla, Miki Lladó ha sigut prou clar: “alguns ja saben que poden perdre protagonisme i els hi hem comunicat aquest missatge amb claredat. A partir d’aquí hauran de prendre una decisió i s’obren diferents escenaris. Els que estiguin aquí fins al final hauran de defensar els colors d’aquest club treballant al màxim”.

També reconeix la necessitat de fer incorporacions. “Tenim clares les posicions que cal reforçar, però això és un tema intern”, va subratllar un Miki Lladó que diumenge viurà el seu debut com a primer tècnic arlequinat.