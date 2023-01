El PSC insisteix en la necessitat de construir la ronda Nord de Sabadell i Terrassa

No es tracta d’assignar una partida de diners per a aquest apartat. Es tracta simplement d’assumir el compromís de signar el conveni perquè es dugui a terme el projecte. I aquest projecte no és un altre que el de la construcció de la ronda Nord de Sabadell i Terrassa, pla en el qual el PSC ha insistit en les seves propostes per als pressupostos de la Generalitat del 2023.

La Federació Vallès Oest dels socialistes va assenyalar dilluns en una roda de premsa a Terrassa que considera crucials aquestes aportacions en les negociacions amb el Govern d’ERC per donar suport o no als pròxims pressupostos. “El govern d’Espanya té la voluntat de signar aquest conveni per a la transferència de diners. Ni tan sols plantegem que s’inclogui una partida per a la ronda, però sí que s’assumeixi el compromís de signatura del conveni per al traspàs dels diners”, va comentar Eva Candela, diputada i candidata a l’alcaldia terrassenca.



La dirigent socialista va recordar el “consens majoritari en el territori” per construir una infraestructura concebuda per millorar les connexions. És “de vital importància per a la competitivitat econòmica de la comarca” i ja formava part del Pla Específic de Mobilitat del Vallès, “aprovat quan ERC formava part del Govern”, una ERC que ara es mostra contrària a la ronda. Si aquest pas inicial del projecte no prospera ara, prosperarà més endavant, segons el PSC, perquè el Govern ha de donar resposta a un mandat del Parlament. “És un projecte irrenunciable per a la comarca. És sí o sí”, recalca Candela. El PSC estableix també com a prioritat el pressupost en l’àmbit sanitari, amb un pla de xoc per disminuir les llistes d’espera, entre altres qüestions.