El Parlament demana la redacció del projecte de la Ronda Nord entre Sabadell i Terrassa

El Parlament demanat que es faci efectiu el conveni d’acord i finançament que garanteixi la redacció del projecte de la Ronda Nord entre Sabadell i Terrassa, amb els vots en contra d’ERC, la CUP i ECP.

La ronda Nord connectaria Terrassa amb Castellar per Sabadell i permetria enllaçar la comarca amb el Baix Llobregat nord –Sabadell i Martorell– en només vint minuts. En clau sabadellenca, la ronda suposaria desviar 20.000 cotxes de la Gran Via, segons càlculs municipals, avui al llindar del col·lapse. No obstant això, encara no hi ha un traçat definit.

D’altra banda, també ha aprovat part d’una moció que insta el Govern a acordar amb el Ministeri de Transports la cessió de la titularitat de les infraestructures de Rodalies. Aquest punt de la moció proposada per Junts s’ha aprovat amb els vots a favor de tots els grups excepte de Vox, Cs i PPC, que hi ha votat en contra.