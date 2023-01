[Marc Béjar i Albert Hernàndez]

La discoteca Waka (Sant Quirze) està envoltada de forma recurrent de polèmiques. Punt de trobada de milers de joves cada cap de setmana, l’espai ha estat sota la lupa després d’acumular un llarg historial de denúncies, agressions i episodis escabrosos des de la seva obertura que posen en entredit el prestigi del local vallesà. Malgrat aquesta realitat, la companyia Emergen Disc, gestora de la sala de ball, va accedir a un total de 283.000 euros en subvencions concedides per la Generalitat arran de l’esclat de la Covid el març del 2020.

Així, segons els registres públics del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, l’organisme atorgant, depenent del Departament de Treball, i en una notícia avançada per Metròpoli Abierta, la discoteca va rebre els màxims recursos a què optava en les cinc convocatòries. La primera d’elles, el novembre del 2020, i l’última el gener del 2022, amb diverses quantitats en cada resolució. A més, 8.000 euros en concepte d’ERTO el febrer del 2021.

Nou mesos després d’abaixar la persiana, la gestora del local va adherir-se a les ajudes en la primera d’aquestes línies de subvencions, amb un total de 20.000 euros. Tres mesos després, el març de 2021, en la segona convocatòria -el paquet reservat total al sector era de 6,5 milions d’euros- va rebre 15.000 i al maig la xifra més alta de 2021: 70.000 -la Generalitat havia guardat 14,1 milions d’euros-. El mes d’agost, 50.000 -la partida era d’11 milions d’euros-

En la cinquena, i última convocatòria, i igual que en la resta, la companyia va rebre el màxim import al qual podia optar, d’acord amb els condicionants marcats per l’executiu català -tenir 10 o més treballadors i aforament a partir de 1.300 persones-. Aquesta vegada, la quantitat va ser de 120.000 euros.

Treball no descarta revocar les ajudes

Fonts de Treball han assegurat al Diari que es verificaran aquests imports i si “es detecta que aquesta empresa no compleix els requisits”, en referència a denúncies i els fets produïts a l’establiment, es podria revocar. Ara per ara, s’està analitzant tota la documentació, presentada entre 2020 i 2022, cosa que es tradueix en una “feina feixuga”, amb “16 convocatòries i més de 125.000 expedients destinats no només a l’oci nocturn sinó també a la restauració, parc infantils, centres comercials, a la comarques del Ripollès i la Cerdanya, entre d’altres”.

També han apuntat que “no hi ha sentències fermes” sobre el Waka i, per tant, no se la pot “excloure” de rebre les ajudes. Des de Treball, però, han recordat que “ja hi ha una sanció interposada de 152.000 euros” per incomplir la normativa laboral. Les mateixes fonts han justificat atorgar aquests diners perquè era “un context d’emergència” i el “sistema va ser de concurrència no competitiva i com ajudes extraordinàries”. A la vegada, han recordat que l’oci nocturn “va ser el més afectat, sumant fins a 20 mesos de tancament absolut” i el Govern “va haver de respondre amb la màxima celeritat”.

El vídeo sexual, l’últim capítol

Fa pocs dies, la discoteca Waka va tornar a estar en boca de tothom després que es viralitzés a les xarxes socials un vídeo de contingut sexual en plena pista de ball de la sala. L’episodi va encendre novament les crítiques contra el local i va obligar els Mossos a actuar per eliminar-les.

La consellera d’Igualtat, Tània Verge, va advertir la setmana passada que “no és un espai segur”, avisant que la llicència de funcionament és una concessió municipal, després que el Govern hagi fet diverses actuacions. En aquest sentit, l’Ajuntament de Sant Quirze va tornar a demanar a la Generalitat que revisés el Reglament d’Espectacles Públics i Activitats Recreatives perquè “des de l’administració es pugui respondre amb contundència en situacions de la gravetat com les que ocorren a Waka”. En el mateix comunicat, l’alcaldessa, Elisabeth Oliveras, considerava que la discoteca “és un espai fora de control on es permeten atemptats contra totes les llibertats”, demanant-ne el seu tancament.

La data de caducitat de Waka Sabadell, ara mateix, és com a mínim l’any 2026, quan finalitza la llicència d’activitats del municipi amb què es regeix el recinte. Oliveras, tanmateix, va ressaltar que la Generalitat té responsabilitats sobre la llicència municipal, ja que es basa en els informes preceptius de l’administració autonòmica.

La discoteca es va inaugurar l’any 2015. Des d’aleshores, l’espai d’oci nocturn ha anat afegint capítols polèmics. D’ençà de la reobertura posterior a l’esclat de la pandèmia, s’han registrat al voltant de 200 actuacions policials, amb gairebé una cinquantena d’agressions i més d’una trentena de detencions, tres de les quals per denúncies de violacions.