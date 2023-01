La data de caducitat de Waka: quan podria tancar la discoteca?

Waka Sabadell “no és un espai segur”. Ho adverteixen la consellera d’Igualtat de la Generalitat, Tània Verge, i l’Ajuntament de Sant Quirze, municipi on pertany la discoteca. Però la conclusió també es pot extreure de les més de 200 actuacions policials que acumula el local d’oci nocturn en un any, sumant gairebé una cinquantena d’agressions, més d’una trentena de detencions, denúncies per violacions a menors d’edat i imatges que demostren l’actuació violenta dels vigilants de seguretat, acusats de racisme.

Amb la darrera viralització a les xarxes socials d’un vídeo de contingut sexual a la pista de ball, amb una noia menor implicada, la pregunta encara ressona més entre l’opinió pública: per què les institucions no poden posar fi a tot plegat tancant la discoteca?

La data de caducitat de Waka Sabadell, ara mateix, és com a mínim l’any 2026. És quan finalitzarà la llicència d’activitats del municipi amb què es regeix el local. L’alcaldessa de Sant Quirze, Elisabeth Oliveras, tanmateix, ressalta que la Generalitat té responsabilitats sobre la llicència municipal, ja que es basa en els informes preceptius de l’administració autonòmica.

Per a més inri, el passat mes de setembre, el local va haver d’assumir una multa d’Inspecció de Treball, en detectar-se que tenien com a mínim cinc treballadors menors d’edat que no estaven donats d’alta a la Seguretat Social i que s’hi incomplia la normativa de riscos laborals.