La consellera d’Igualtat, Tania Verge, diu que la discoteca Waka Sabadell “no és un espai segur”

La consellera d’Igualtat, Tània Verge, ha afirmat que la discoteca Waka Sabadell, de Sant Quirze del Vallès “no és un espai segur”. En declaracions a Catalunya Ràdio, ha dit que el cas del vídeo on una menor li fa una felació a un jove està judicialitzat i que serà la investigació la que dirimirà les responsabilitats que calguin.

Ha afegit però que la llicència de funcionament és una concessió municipal i que el Govern ha fet diverses actuacions al local, tot i que n’ha garantit totes les que calguin contra les violències masclistes i sexuals. També ha apuntat que qui grava o comparteix el vídeo és part de la cultura de la violació. D’altra banda, ha expressat el dolor i la consternació “immenses” pel repunt de casos de violències masclistes.

Verge ha demanat a la gent que entengui la gravetat dels fets ocorreguts a la discoteca Waka i la posterior viralització de les imatges. Ha assegurat que la denúncia per part de la família de la noia és un acte valent i ha insistit que qui no fa per res per evitar el que va passar també està cometent violència sexual i és part de la cultura de la violació. A més, ha apuntat que en aquest cas s’estaria parlant de pornografia infantil, ja que la noia és menor d’edat.

En tot cas, ha afirmat que seran els Mossos i la justícia els que hauran de dirimir responsabilitats. Ha recordat que els fets van passar en una festa on estava permès l’accés a menors i on el local hi pot tenir responsabilitat, però també el conjunt de persones que no van fer res per evitar-ho.

La consellera ha defensat que el Govern ha fet un seguit d’actuacions sobre aquest local i ha garantit que s’estan dedicant “tot els recursos”.