Els Mossos d’Esquadra investiguen l’acte sexual que va tenir lloc a la discoteca Waka, de Sant Quirze del Vallès, en plena pista de ball. El vídeo, en què es veu a una menor d’edat, es va difondre a través de xarxes socials.

Els pares de la noia han presentat una denúncia per la naturalesa dels fets i la difusió del vídeo de l’acte sexual. En el text assegura no recordar res de la nit i que va prendre només una beguda. Segons ha pogut saber el Diari, el noi –major d’edat– ha denunciat als Mossos aquest dimecres per la gravació del vídeo sense el seu permís.

La Divisió d’Investigació de Sabadell ha demanat el contingut de les càmeres de videovigilància de la discoteca per determinar si l’acte sexual va ser consentit i si la noia va ser sotmesa a algun tipus de submissió química, expliquen fonts de la policia autonòmica.

Així mateix, la revisió de les imatges ha de servir per identificar l’autor del vídeo que es va fer viral a les xarxes socials. La gravació i difusió d’una gravació d’aquestes característiques pot suposar un delicte de revelació de secrets, contra la intimitat de les persones. En el cas d’un menor implicat, es pot considerar un delicte greu, que pot ser castigat fins a un any de presó o multa per part d’un jutge.

“No recorda res”

En la denúncia, la mare assegura que la noia va demanar un refresc i després “ja no recorda res”. En el text, critica que a la discoteca “ningú anés a separar-los” o a preguntar a la noia si estava bé, així com que ningú la truqués a ella per explicar-li què havia passat i que pogués anar a recollir la jove. A la menor li han fet proves ginecològiques i toxicològiques. Haurà de prendre medicació durant 14 dies i també estarà en tractament psicològic.

Per la seva banda, el jove també ha presentat una denúncia en què assegura que se’l va gravar sense el seu permís i que, quan se’n va adonar, va deixar de realitzar l’acte sexual a la pista de ball. Els serveis municipals i els Mossos s’han posat a disposició dels joves per si necessiten suport psicològic.

Crida a no compartir el vídeo

La consellera d’Igualtat i Feminismes, Tània Verge, ha fet una crida a no compartir el vídeo. En una piulada a Twitter ha alertat que l’impacte psicològic sobre les persones afectades pot ser “devastador”. A més, ha recordat que la gravació i la difusió d’imatges sense consentiment són delictes, com també ho és compartir-les.