El Llaminer encapçala un Nadal de xifres rècord

[MARC BÉJAR i ALEIX PUJADAS]

La cavalcada de Reis del passat dijous va arrodonir un Nadal que ha tingut xifres rècord d’espectadors. El seguici de Ses Majestats el van veure entre 115.000 i 120.000 persones, segons l’Ajuntament, i va ser l’activitat nadalenca més vista, amb especial interès després de dos anys de limitacions per la pandèmia de la Covid-19. A part dels esperats Reis d’Orient, el Llaminer també va ser un dels grans protagonistes de la cavalcada, que va arrencar a les 18h i va creuar la ciutat de nord a sud en un trajecte de tres hores.

Per la seva part, unes 40.000 persones han assistit durant les darreres setmanes a les representacions de l’espectacle ‘Somriu el Nadal’ i el Calendari d’Advent a la plaça del Doctor Robert, en un espai que cada tarda s’ha quedat petit per gaudir de la posada en escena, que va tenir continuïtat en la cavalcada. Així mateix, més de 8.200 persones han passat per la Caseta del Llaminer a fer-se una fotografia o trobar-se amb el Llaminer, que ha esdevingut ja tot un símbol del període nadalenc a la ciutat, i amb altres personatges del Somriu com el Soldadet trencanous. D’altra banda, tot i que és complicat precisar el públic del Pessebre Gegant a la plaça de Sant Roc, l’assistència que hatingut es pot situar entorn d’unes 50.000 persones, sempre segons dades de l’Ajuntament.

“El nostre objectiu era un Nadal que arribés a tota la ciutat, amb llum, amb il·lusió, amb màgia, on els carrers lluïssin ben macos, amb propostes per a tothom i que alhora impulsés l’activitat comercial i ens portés gent d’arreu. Ho hem aconseguit i això és un èxit col·lectiu que hem fet possible entre totes i tots”, va destacar l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, just abans que comencés la cavalcada. Farrés també va agrair la participació i col·laboració de ciutadans, entitats i tot el teixit associatiu de la ciutat.

Altres activitats

Des de la seva arribada a Sabadell, l’Ambaixador de Ses Majestats, que un any més s’ha instal·lat a la Casa Duran de la mà de Sabadell Comerç Centre, ha rebut la visita d’entre 17.000 i 18.000 persones. A veure els carters reials del Centre Cívic de la Creu de Barberà i de l’estació del Trenet del Parc Catalunya hi han anat més de 3.000 persones. Així mateix, la Fira Reial, ubicada a la Fira Sabadell del 2 al 4 de gener, ha registrat 7.500 assistents. Mentre que gairebé 10.000 viatgers han pujat al Carrilet de Nadal, que durant les vacances escolars ha recorregut els eixos comercials de nord a sud i a la inversa.