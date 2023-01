Marta Farrés serà la candidata del PSC a les eleccions municipals a Sabadell

L’actual alcaldessa, Marta Farrés, tornarà a ser la candidata del PSC Sabadell a les eleccions municipals previstes el 28 de maig d’aquest any. La formació va obrir fa uns diesun procés de participació per a l’elecció de candidata o candidat que encapçalarà la llista electoral el maig d’aquest any. Aquest dilluns, els socialistes de Sabadell han confirmat que Farrés és l’única persona que ha presentat formalment la seva candidatura.

Així, no caldrà continuar amb el procés de primàries i a finals d’aquest mes de gener l’assemblea del PSC Sabadell ratificarà i proclamarà Marta Farrés com a candidata socialista per als pròxims comicis. L’alcaldessa ha agraït la confiança i assegura que “ara Sabadell està molt millor que fa quatre anys. Hem treballat a cadascun dels barris per avançar d’igual manera a tot arreu i no tenir una ciutat a diferents velocitats, perquè aquest és el nostre

ADN: millorar i no deixar ningú enrere”, ha remarcat.