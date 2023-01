Els castellarencs que passegin per la vila trobaran novament espais de lectura en la via pública. El projecte “Castellar, vila de llibres” ha experimentat un nou impuls aquesta setmana amb la reparació dels cinc bucs d’intercanvi de llibres situats a les places Major, de Cal Calissó, de Catalunya, d’Europa i de la Fàbrica Nova.

La iniciativa, gestionada per la Biblioteca Antoni Tort, està formada per diverses estructures metàl·liques, amb forma de llibre obert i unes dimensions d’un metre i mig d’alçada i un metre de fondària, amb tres prestatges per deixar-hi els llibres. Així, la Regidoria d’Espai Públic les ha reparat en els últims dies amb la col·locació d’uns nous tancaments amb portes que donen més estabilitat a cadascuna de les instal·lacions a més de protegir-les de brutícia o de les inclemències meteorològiques.

Fomentar la lectura

Els bucs de llibres tenen per objectiu compartir i intercanviar llibres de forma lliure i gratuïta, tantes vegades com es vulgui. Cal tenir en compte que no hi ha limitació en el nombre de llibres que cadascú hi pot dipositar, tot i que no s’accepten enciclopèdies, llibres de text, revistes, cd o dvd, ni llibres en mal estat. Per encetar aquesta nova etapa, la Biblioteca Municipal Antoni Tort hi ha fet una aportació de llibres adreçats a infants i també a la població adulta.

Diversos alumnes de secundària que presten el Servei Comunitari col·laboren en la revisió de l’estat dels bucs. Així, el projecte promou que els alumnes de 3r i 4t d’ESO experimentin i protagonitzin activitats de compromís cívic, alhora que aprenen l’exercici actiu de la ciutadania i posen en pràctica els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat.