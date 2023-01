Més de 600.000 euros per posar al dia el Gimnàs Municipal

Un any després d’anunciar-se el tancament del Gimnàs Municipal, aquest dimarts s’ha escenificat la culminació d’un llarg procés, un cop ja instal·lat el material adeqüat per a la pràctica de la gimnàstica artística. Per arribar a tenir el Gimnàs Municipal en condicions òptimes, l’Ajuntament de Sabadell ha destinat prop de 196.000 euros, que s’afegeixen als més de 400.000 euros que el consistori va haver de fer front per liquidar les pèrdues dels exercicis 2018, 2019, 2020 i 2021 a l’anterior empresa concessionària.

Ara, un cop tot en solfa, Sabadell Gimnàstic Club, l’entitat a qui se li va atorgar la cessió per als pròxims quatre anys, després de guanyar el procés obert iniciat per l’Ajuntament de Sabadell, més de 300 nens i nenes podran gaudir d’un terra reglamentari –12×12– de les barres d’equilibri, asimètriques, zona de salt, barra fixa, paral·leles, anelles i cavall amb arcs, així com els matalassos, trampolins i tot el material necessari per practicar els diferents exercicis. “Fins ara, havíem d’improvisar el recorregut del terra quan anàvem a les competicions. Tenim competicions d’aquí a dues setmanes i, per fi, ara estarem a ple rendiment”, analitza Viñas.

Un quadrimestre de retard, segons les intencions inicials

I és que el procés administratiu per a la compra del material va ser més lent del previst, fet que va endarrerir l’inici de la plena activitat durant un quadrimestre. Aquest contratemps va obligar a les responsables de Sabadell Gimnàstic Club a comprar material de segona mà per poder atendre amb un mínim de condicions als gimnastes: “Un gimnàs francès tancava i posava material a la venda. Vam lloguer una furgoneta i vam anar cap a França. Van ser 10.000 euros, que d’aquestes espero recuperar-ne uns 5.500”, apunten. D’aquí a dues setmanes, el Gimnàs Municipal serà l’escenari de la primera fase de la competició de gimnàstica artística (5-7 anys) del consell escolar, on s’espera la participació de prop de 200 gimnastes.