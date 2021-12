El Gimnàs Municipal de Sabadell tancarà les portes el proper 1 de gener. Una nova entitat s’havia de fer càrrec de l’equipament amb l’entrada del 2022, però això no serà possible. Els retards en els processos administratius n’han allargat la concessió, fet que implica que el Gimnàs estarà clausurat fins a nou avís. L’Ajuntament no posa una data de reobertura, de moment. “A falta de culminar el procés, estarem uns dies tancats i es comunicarà als usuaris que el servei culmina”, explica el regidor Eloi Cortés en declaracions al Diari.

El Gimnàs Municipal té uns 340 abonats, insuficients per garantir la rendibilitat del servei segons Igesport, l’empresa que fins ara disposava de l’equipament. L’Ajuntament ha hagut d’aportar més de 260.000 euros en indemnitzacions pels números vermells de la concessió entre 2018 i 2020. El 2022 també es farà front a la indemnització d’enguany, segons asseguren fonts municipals.

Tres entitats aspiren a gestionar el Gimnàs i s’han presentat al procés de licitació. Les bases demanaven que futura concessionària sigui una associació sense ànim de lucre –no una empresa, com fins ara– que desenvolupés una disciplina esportiva minoritària i que tingui visibilitat femenina. El Govern municipal estima que el concurs públic quedarà resolt el gener.

Caldrà fer obres

L’Ajuntament no delimita un calendari davant dels condicionants: a banda d’aprovar la nova concessió, caldrà fer una obres d’adequació segons el guanyador del concurs públic. Les actuacions aniran a càrrec de l’Ajuntament de Sabadell, com a titular de l’equipament. “Es trauria una partida d’inversions per al 2022 que no hauria de ser molt elevada. En tot cas, serà una petita intervenció”, assegura Cortés.

La desena de treballadors de l’actual Gimnàs perdran el seu lloc de feina. El nou contracte no implica la subrogació dels contractes laborals d’Igesport, que haurà de fer front a les indemnitzacions.

Activitat esportiva des del 2001

L’activitat del Gimnàs Municipal es va iniciar ara fa vint anys, el 2001, quan Igesport es va fer càrrec de l’equipament. La cessió de l’espai era fins al 2017, però tant el govern anterior com l’actual han fet ús d’una pròrroga forçosa –de màxim quatre anys–. El futur del gimnàs havia d’estar resolt a finals d’any, segons el calendari inicial de l’Ajuntament, però no s’han complert els terminis. A través de la nova cessió, el Govern municipal vol que l’equipament tingui una nova orientació cap a l’esport minoritari. El concurs i les obres posteriors s’haurien de culminar al llarg del 2022.