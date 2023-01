Per circular amb patinet elèctric a Castellar s’hauran de complir unes normes. Així ho estableix la nova regulació que l’Ajuntament del municipi posa en marxa aquest divendres, 20 de gener. Tot i que hi haurà un període informatiu i pedagògic de la Policia Local respecte als conductors, les sancions de les infraccions poden arribar fins als 500 euros, en casos de multireincidència i gravetat.

Aquestes són les principals novetats de la regulació, idèntica a la de Sabadell:

Velocitat màxima de circulació 25 km/h.

Casc obligatori.

Només poden circular amb una sola persona.

Circulació: obligatòriament per la calçada, com la resta de vehicles.

Prohibit anar per vorera ni pels passos de vianants.

Prohibit circular utilitzant el telèfon mòbil o portant auriculars (val per a bicicletes).

En cas de circular per espais compartits amb els vianants, com ara parcs públics, àrees de vianants o carrers de plataforma única, ho hauran de fer respectant la preferència de pas dels vianants i adequant la seva velocitat a la de les persones.

Obligació de sotmetre’s a testos policials per comprovar si els conductors condueixen sota els efectes de l’alcohol o d’estupefaents (val per a bicicletes).

En cas que un menor de 18 anys cometi una infracció conduint-los els pares o tutors legals hauran de respondre solidàriament per ell.

Quan es condueixin de nit hauran d’estar equipats amb llums i timbre, i la persona conductora haurà de dur roba reflectant.

En el cas de les sancions, no hi són incloses les infraccions que ja siguin objecte de quantificació específica a la normativa general vigent en matèria de trànsit.

L’ordenança implicarà noves normes, també, per a l’ús de bicicletes. Per exemple:

Podran transportar càrrega, persones i mascotes mitjançant l’ús de remolcs homologats. Quan el conductor sigui major d’edat també podrà transportar menors de 7 anys amb una cadireta addicional homologada.

Els menors de 16 anys hauran de portar casc necessàriament en tots els casos. Per als majors de 16 anys, l’ús del casc en vies urbanes només és recomanable però no obligatori.

Pel que fa als vehicles considerats com a joguines (patinets no elèctrics, patins o monopatins) no podran circular per la calçada i sí que ho podran fer per la vorera, els carrils bici, els carrers de plataforma única i les àrees de vianants, respectant sempre el pas a peu de les persones i allunyats de les façanes per evitar ensurts i accidents.