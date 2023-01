Podem Sabadell celebra el seu 9è aniversari: “Som i hem estat eina de canvi”

L’any 2014 el projecte de Podemos es presentava al públic. Amb l’objectiu d’acabar amb el bipartidisme a Espanya i obrir un nou horitzó de polítiques d’esquerres el partit va anar creixent en importància i estenent-se per la geografia del país. 9 anys després les diferents seccions locals del partit han celebrat el seu 9è aniversari. A Sabadell el nucli de Podem tampoc ha volgut perdre’s l’ocasió.

El lloc escollit ha estat la plaça de l’Argub, al Parc Catalunya. Sota el lema ‘9 anys amb un peu a les institucions’ l’acte ha estat presidit per la cap de llista del partit, Alejandra Sandoval; la coordinadora autonòmica de Podem Catalunya, Conchi Abellán; el diputat d’En Comú Podem al Congrés, Ismael Cortés i un representant local, Antonio Roa.

Balanç amb autocrítica

“Vam començar fent política sense saber-ne i hem anat aprenent amb el temps. Un conjunt d’encerts i errors interns que ens han servit per veure què volem fer i com volem treballar per Sabadell”, ha expressat Sandoval tot fent balanç dels 9 anys del partit. La cap de llista de Podem veu “un futur esperançador” per una formació que es planteja aturar el Quart Cinturó, les polítiques socials, la millora dels barris i acabar amb la corrupció com a reptes pendents.

Una de les altres intervencions ha estat la d’Abellán, que ha aprofitat per carregar contra el govern municipal: “Els ciutadans de Sabadell necessiten polítiques que millorin les seves vides, no mesures estrella que únicament generen titulars”.

Coalició en marxa

L’acostament de les eleccions municipals també ha estat un dels temes abordats durant l’acte. Des de Podem Sabadell confien en l’elecció de Joan Mena com a alcaldable i esperen que la coalició amb En Comú Podem doni bons resultats. “En Joan és un gran candidat, estem segurs que combinant la seva llista i la nostra podrem presentar una bona proposta pels sabadellencs”, ha assegurat Sandoval.