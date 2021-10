Podem i En Comú Sabadell s'uneixen per a les eleccions municipals del 2023

Podem i En Comú Sabadell han pactat presentar-se junts a les eleccions municipals de l'any 2023. Les dues forces es reconcilien per tornar a funcionar com un únic espai polític, on conviden al teixit associatiu i activista de la ciutat. Les formacions han anunciat que posaran en marxa una taula de coordinació per "treballar units".

La secretaria general de Podem Catalunya, Concha Abellán, i el portaveu i diputat de Catalunya en Comú, Joan Mena, han escenificat l'acord a davant de l'Ajuntament, a la plaça de Sant Roc. Els dos representants parteixen de l'objectiu de "tornar a ser un moviment referent de les esquerres transformadores".

A les eleccions municipals de 2019, els dos partits van trencar i es van presentar per separat. En Comú Sabadell es va quedar fora del consistori, mentre que Podem va obtenir una regidora, Marta Morell, qui després de fortes desavinences amb la secretaria general del partit lila ha acabat expulsada. Ara, sostenen, s'obre un nou "horitzó" per treballar per a la "recomposició de l'espai polític".

Mena ha justificat que les candidatures es presentin conjuntament: "Compartim el Sabadell dels barris, de la gent treballadora, de la cohesió social, de la igualtat d'oportunitats, dels autònoms, les petites i mitjanes empreses...". En referència a la separació abans dels comicis municipals passats, ha afirmat: "Han passat coses que no haurien d'haver passat". A les eleccions de 2015, la coalició va obtenir quatre regidors a l'Ajuntament de Sabadell.

La màxima representant de Podem a Catalunya, Concha Abellán, ha deixat clar que la intenció és "deixar enrere enfrontaments i batalles d'ego". També ha esmentat els barris de Sabadell i la necessitat de "prioritzar-hi l'atenció primària i les guarderies".

"Només amb forces d'esquerres"

Encara no hi ha noms sobre qui liderarà el projecte, però han deixat clar que després de les eleccions de 2023 només "s'entendran amb forces d'esquerres". "Seria difícil entendre'ns amb una força sociovergent o amb forces independentistes que lliguen el futur a la dreta catalana, com passa a Sabadell i a Catalunya", ha clarificat Mena. El partit avança d'aquesta manera que no firmarà cap pacte de Govern on hi hagi Junts per Sabadell.

El portaveu de Catalunya En Comú ha reivindicat que en eleccions catalanes o estatals En Comú Podem és una força amb molta presència a la ciutat: "Moltes vegades hem estat la segona ciutat amb més votants a Catalunya, per darrere de Barcelona".

