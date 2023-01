El Sabadell, amb el repte d’enllaçar la tercera victòria consecutiva

Després de sortir de la zona de descens amb el ‘sis de sis’ a l’equador del campionat, ara el Sabadell té l’oportunitat d’enllaçar aquest diumenge (16.30 h) la tercera victòria consecutiva per primera vegada aquesta temporada en l’inici de la segona volta davant un Alcoyano que arriba a la Nova Creu Alta immers en una dinàmica molt negativa: un únic triomf en les últimes 13 jornades.

Miki Lladó toca de peus a terra. No vol que ningú es deixi emportar per un excés d’eufòria per les dues últimes victòries. “És evident que hem crescut en confiança amb el ‘sis de sis’, però som molts conscients de la nostra situació i on som. Volem aconseguir la tercera victòria i sobretot demostrar que som un grup de professionals que ho donen tot en cada partit. Davant l’Athletic Club va haver-hi un bon ambient a l’Estadi i ara també necessitem la nostra gent”.

Deixa clar que no variarà el patró de joc. “Estem treballant sobre una idea general de defensar bé i concedir poques ocasions i continuarem en aquesta direcció. El més important és tenir clar el que volem fer”. Tampoc es refia de la mala dinàmica de l’Alcoyano: “Jo m’ho miro com un rival molt competitiu i amb molta experiència que vindrà amb ganes de canviar aquesta ratxa”. El tècnic afegeix una curiosa dada: “en les últimes 10 jornades, Castellón i Sabadell han fet els mateixos punts. Això explica la dificultat de sumar en aquesta categoria”.

Sense César Morgado

El capità, per sanció, serà la baixa més sensible. “Està en un gran moment i és important“, reconeix Miki Lladó, qui confiarà en el trident Athuman, Pau Resta i Guillem Molina i no descarta l’opció de Ricard Pujol d’entrada. Dels lesionats només recupera a Sergi Altimira.

D’altra banda, no està inquiet per la lentitud del mercat d’hivern “perquè s’està treballant bé per reforçar amb primeres opcions determinades posicions” i sobre l’arribada del defensa Nico Gorosito diu que “és un futbolista amb experiència i un bagatge a Segona A i ara l’hem de veure entrenar un temps”. No descarta res.

Després d’un inici de lliga fulgurant (’16 de 18′) que el va situar líder del grup, l’Alcoyano, afectat també per una inestable situació institucional, va caure en picat i només ha sumat 8 dels últims 39 punts. L’equip de Vicente Parras va guanyar en els seus tres primers desplaçaments (Real Unión, 1-2; Numancia, 0-1; SD Logroñés, 0-1) i ja no ha tornat a fer. El tècnic confia en els fitxatges d’hivern per refer-se.

Sabadell i Alcoyano són dos històrics que s’han vist les cares a quatre categories diferents. La majoria han estat a l’antiga Segona B en la qual s’imposa el signe de l’empat. El duel més recordat per l’afició és el famós 0-0 que tancava la temporada 08/09. El punt donava el primer lloc als alacantins i assegurava el play-off arlequinat. El partit dels aspersors i un afegit d’11 minuts. Tothom va sortir content de la Nova Creu Alta. L’últim antecedent és el 3-0 de la passada temporada, amb gols de Jacobo Teo Quintero i Joseba Muguruza. L’àrbitre d’aquest diumenge a la Nova Creu Alta és el navarrès Imanol Irurtzun Artola, debutant a la categoria.