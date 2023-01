Un central és l’objectiu prioritari del Sabadell en el mercat d’hivern

Quan falten 13 dies per tancar el termini del mercat d’hivern, el Centre d’Esports manté obertes diverses operacions, a l’espera de concretar. Un central continua sent l’objectiu prioritari per reforçar una posició clau pel sistema que utilitza el tècnic Miki Lladó.

El jove defensa barceloní (22 anys, 1,91 m) Jordi Pola apareix com una de les opcions més desitjades. Format a l’Escola de Mareo, va haver de passar per equips de Tercera (Caudal i Urraca) i una temporada al Lealtad fins a consolidar-se en el filial de l’Sporting a Tercera RFEF. En la 21/22 va debutar a Segona A en un Sporting-UD Las Palmas i aquesta temporada ha guanyat presència al primer equip amb 7 aparicions amb Abelardo a la banqueta. Això el feia dubtar sobre la possibilitat d’acceptar una cessió, però la destitució del tècnic asturià podria fer canviar la situació. El Cornellà també n’està interessat.

Gorosito, a entrenar

Un perfil totalment oposat -veterà de 34 anys amb experiència a Segona Divisió A- és l’argentí Nico Gorosito. Fonts del club arlequinat han confirmat que aquest dijous entrenarà amb la plantilla, de moment a prova, per veure com es troba físicament després d’uns mesos sense equip. La passada temporada va disputar 24 partits amb l’Alcorcón que va baixar a Primera Federació. La seva trajectòria està marcada per l’Albacete, on va militar quatre temporades. En la 20/21 va enfrontar-se al Sabadell (3-0) al Carlos Belmonte.

Miki Lladó ha apostat en els seus dos partits pel sistema de tres centrals -ha funcionat a la perfecció- i vol reforçar aquesta posició davant possibles contratemps. Per exemple, la pròxima jornada, davant l’Alcoyano, només disposarà de tres futbolistes (Pau Resta, Athuman i Guillem Molina) per la sanció a César Morgado. De manera puntual, es podrien adaptar Àlex Sala o l’únic fitxatge fins ara, Ricard Pujol, qui ha arribat més com a teòric lateral esquerre. Per cert, la seva presentació oficial, prevista per aquest dimecres, va quedar posposada per una qüestió logística.

Més complicat

Una altra demarcació marcada amb vermell és la de mig centre. El nom que ha sonat amb més força als últims dies és el de Dani Villahermosa (22 anys), un producte nat del planter de l’Espanyol. Fa tres temporades que juga al filial espanyolista i va debutar a Primera Divisió en un Espanyol-València en la 21/22. Segons sembla, l’operació és complicada perquè ni el club ni el futbolista tenen clar que sigui positiva una sortida en aquest moment de la temporada. El filial està lluitant pel play-off a Primera Federació.

Una altra opció, sagons Ràdio Sabadell, podria ser el migcampista equatorià Liberman Torres (20 anys) que va fitxar aquest estiu, procedent de l’Independiente del Valle del seu país, pel filial del Vila-real. L’extècnic arlequinat, Miguel Alvarez, només l’ha utilitzat uns minuts en 3 partits.

Parlar de jugadors d’atac encara és més delicat. Això ja dependria d’una possible injecció econòmica del futur nou inversor abans del 31 de gener. De totes maneres, no es tanca la porta a cap escenari. Ara mateix, el Sabadell disposa de tres fitxes sèniors i una sub-23.