Debat a les xarxes sobre la ronda Nord

El projecte de la Ronda Nord continua generant discrepàncies. Partits com el PSC veuen molt necessària la seva construcció. Altres, com ERC o la Crida consideren que tindria un impacte mediambiental molt negatiu. Les postures són força oposades i els arguments a favor i en contra se succeeixen cada setmana. L’últim cas s’ha viscut a xarxes, on Gabriel Fernàndez (ERC) i Pol Gibert (PSC) han tornat a expressar la seva opinió, com a resposta a un article de Diari de Sabadell sobre els límits de contaminació marcats per l’OMS.

Mitjançant el seu compte de Twitter, Fernàndez ha mostrat el seu rebuig a la Ronda Nord o, com ell l’anomena, Quart Cinturó. Segons el republicà, el projecte no acabarà amb l’acumulació de cotxes i contaminació de la ciutat. Com a proposta hi afegeix un pla on demana connectar la c-58 amb Castellar i millorar la connexió amb Terrassa (N150).

La gran mentida d'aquest debat, i que cal desemmascarar, és afirmar que el #QuartCinturó traurà cotxes i contaminació de la Gran Via de #Sabadell. Cotxes nous hi ocuparan l'espai alliberat tal com mostren estudis acadèmics i experiències urbanes al món. 🟨 #LAlcaldeDeLaGent

En l’altre extrem hi trobem al regidor del PSC. Gibert, qui també ha utilitzat Twitter, creu que la Ronda Nord és necessària per millorar el trànsit i la contaminació a Sabadell. A més a més, destaca que el projecte va ser aprobada per la mateixa ERC i exigeix que es compleixin els pactes acordats. “Negar la pacificació de la Gran Via, ofegar la competitivitat de la comarca i sacrificar la millora de la qualitat de vida dels veïns/es per partidisme”, ha escrit al seu tuit referint-se als republicans.

🚙🚚🚛 El trànsit de més de 22.000 vehicles pel centre de la ciutat és un problema de mobilitat, però també de salut. Cal posar en marxa la Ronda Nord per eliminar mercaderies i trànsit de pas de la ciutat, seguint el pla que la mateixa Generalitat i el territori van acordar. https://t.co/XGjsjLt2es — Pol Gibert (@polgibert) January 21, 2023