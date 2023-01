Entreguen més de 1.400 firmes contra el trasllat de la pediatria del CAP Gràcia

La plataforma SOS Pediatria Sabadell ha entregat més de 1.400 signatures al conseller de Salut, Manel Balcells, contra la concentració pediàtrica del CAP Gràcia al del Centre.

Aquest trasllat estava previst la passada tardor però, de moment, no s’ha produït. La plataforma defensa que cada CAP tingui pediatria, perquè potencia el model de proximitat, la coneixença mútua i confiança. “Si no hi ha proximitat, no hi ha qualitat”, reivindica el portaveu de la plataforma, David Bergadà.

Per defensar aquest model, SOS Pediatria va organitzar l’any passat fins a cinc protestes al carrer i múltiples reunions amb entitats i partits polítics.

