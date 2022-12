FOTOS: Els 22 protagonistes de Sabadell aquest 2022

Fotos: V.Castillo, A.Torres, Ll.Franco Textos: A. Acin, P. Figueras, M. Parayre, M. Camps R., M. Ordóñez, A. Pujadas, G. Plans, S.Gonzàlez, M.Béjar.

Tanquem un any de grans històries i totes les grans històries, tenen protagonistes al darrere. A les portes d’acomiadar aquest 2022, volem destacar el paper de 22 noms de la ciutat que han marcat l’actualitat sabadellenca de l’any. Cadascun d’ells, des dels seus respectius àmbits, ha contribuït a fer de Sabadell una ciutat reconeguda arreu. Noms propis que han treballat per la justícia social, una educació i una sanitat de qualitat, enfortir el món de l’esport, visibilitzar la cultura, i molt i molt més.

Societat

Jaume Garcia Arija: Lluita als Merinals

En Jaume és un dels rostres més populars del polígon Arraona Merinals. Fa anys que va decidir ser l’espurna per mobilitzar el barri i “lluitar per un habitatge digne”, després de patir greus problemes als seus habitatges. Els 170 veïns afectats marcaran l’any 2022 al seu calendari com l’any del principi del final: “Hem arribat al màxim on podíem arribar, tot i que no és l’ideal. Però tanquem una etapa”, apunta en Jaume Garcia Arija.

Durant aquests anys, i especialment aquest 2022, ha hagut d’enfrontar-se a sentiments contradictoris. “De la indignació a la lluita comuna, la sensació d’unir-nos per fer justícia plegats és encoratjador”, explica. Recorda com, fa anys, la reivindicació va néixer com un fet espontani, instintiu. “Hi havia un problema dins de casa”.

Però fa balanç i destaca que ha estat una història amb llums i ombres. “He vist que el treball en equip funciona, quan la gent està conscienciada, quan aixequem la veu en conjunt, s’arriben a aconseguir coses”, reflexiona. La part d’ombra, el desgast de negociar. Ara cal passar pàgina. I encarar un 2023 amb les màquines al barri.

Yuri Atamanchuk: Lidera la solidaritat amb Ucraïna

Ucraïnès de naixement, sabadellenc d’adopció. En Yuri Atamanchuk va ser la primera persona que va agafar l’altaveu i es va plantar a la plaça de Sant Roc per assenyalar la invasió del seu país per part de l’exèrcit rus. Era el principi del que seria tot un acte de solidaritat genuïna que s’ha allargat tot l’any.

“Sentia que havia d’ajudar, fer costat el meu poble”, admet. En Yuri no només ha enviat des de Sabadell i Barcelona quilos i quilos de roba, aliments i material a Ucraïna. També ha fet que els refugiats sentin Sabadell com casa seva: ha fet d’intèrpret, ha col·laborat amb la Creu Roja, acompanya els ucraïnesos… El seu desig pel 2023? És més que evident.

Joan Madaula: Ha impulsat el nou servei d’inserció laboral de CIPO

És la bona fe (i la feina incansable de persones com en Joan) el que fa moure Sabadell. Amb un esforç titànic al darrere, aquest 2022 s’ha inaugurat L’Amanidor, un nou servei d’inserció laboral de CIPO, entitat que presideix Joan Madaula.

Fent feina en silenci i sense deliris de grandesa, han aconseguit crear llocs de treball per a sis persones amb discapacitat intel·lectual i un espai de pràctiques per als alumnes del Xaloc. “Estem esperançats que el projecte agafarà més volum i velocitat”, diu. És conscient de tot el camí que encara cal recórrer, però creu que Sabadell “respon molt bé”. El seu desig pel 2023: millors xifres d’ocupació per al col·lectiu.

Urbanisme

Joan R. Carpio: Plataforma Afectats Bosser

Fa vuit anys que els veïns de la fàbrica Bosser, entre els carrers d’Alemanya i Ferran Casablancas, conviuen amb la tanca perimetral i els estabilitzadors que aguanten la façana, protegida.

Farts d’aquesta situació, el sabadellenc Joan R. Carpio és la cara visible de la Plataforma Afectats Bosser (PAB), recentment constituïda per denunciar l’estat d’aquests elements i pressionar la propietat i l’Ajuntament perquè els retirin. “Són vuit anys, el 2023 en farà nou, tot té un límit i volem acabar ja amb aquest malson”, afirma el veí. La plataforma té en marxa una recollida de signatures i ha posat pancartes al carrer.

Salut

David Bergadà, Plataforma SOS Pediatria Sabadell

La pandèmia de la Covid-19 va provocar la primera concentració pediàtrica al nord de Sabadell, i una cosa que semblava puntual, va passar a ser estructural. David Bergadà és el portaveu de la plataforma SOS Pediatria Sabadell, que s’ha constituït aquest any per reclamar que cada barri tingui el seu pediatre a prop.

Cinc protestes al carrer i múltiples reunions amb entitats i partits polítics després, Bergadà creu que “tot això ha servit per posar la pediatria a l’agenda política. Fins llavors no ho estava gaire”. De moment, afegeix, a la tardor estava prevista la concentració de la pediatria del CAP Gràcia al del Centre i, de moment, no s’ha produït.

Durant el 2023, la plataforma vol intentar sortir de Sabadell perquè el problema que denuncia “és de tot Catalunya” i volen pressionar l’administració perquè canviï la política d’atenció pediàtrica.

Educació

Gemma Puig: Directora de l’Institut Narcisa Freixas i Cruells

L’Institut Narcisa Freixas i Cruells ha estat un dels centres escolars que més ha sonat aquest 2022 entre la premsa local. La transitorietat s’ha enquistat en aquest institut en forma de barracons escolars, malgrat tot, aquest 2022 hem sabut que una partida de més de 8 milions d’euros del Departament d’Educació ja prepara la construcció del nou edifici.

Gemma Puig, directora del Narcisa Freixas, destaca que “aquest 2022 ha suposat un retorn a la normalitat: hem pogut tornar a veure la cara i l’expressió dels nostres alumnes”. I és que, per fi, ens hem oblidat de paraules com “grup bombolla” o “classes en línia”. Puig, preguntada pels desitjos per al nou any, demana a les administracions “que tinguin molt més present l’educació”.

En forma d’inversió o de recursos, la directora assenyala que és imprescindible potenciar l’ensenyament públic. “Desitjo també esforços reals perquè tot l’alumnat tingui les mateixes oportunitats”. Finalment, la professora demana un tercer desig el 2023, en clau més sabadellenca, una de les ciutats catalanes líder pel que fa a barracons escolars. “Per al Narcisa i per a tots els centres que esperen les obres, desitjo tenir aviat unes instal·lacions com calen i com es mereix el nostre alumnat”.

Entitats

Josep Maria Manyosa: President de la UES

El sabadellenc Josep Maria Manyosa ha estat reelegit president de la Unió Excursionista de Sabadell fins al 2026. El fins ara president de l’entitat sabadellenca va decidir fer un pas endavant davant la falta de relleu al capdavant de la UES, on ara, amb l’entrada de nous membres a la junta directiva, vol iniciar un nou mandat “amb diversos projectes sobre la taula i amb el clar objectiu de “potenciar” la Unió Excursionista de Sabadell com un centre de formació de muntanya”, explica.

Paral·lelament, aquest 2022 també serà especial per a l’entitat i per al president, ja que en els darrers mesos, quatre membres de la UES, entre ells Manyosa, han enginyat el llibre ‘Excursions per conèixer el Rodal de Sabadell’, una guia actualitzada i ampliada que agafa el testimoni de dues publicacions anteriors – El Rodal de Sabadell de Josep Rosell (anys trenta), i Itineraris pel Rodal de Sabadell (2004), realitzat per Lluís Fernàndez– que inclou 22 itineraris, per a tots els nivells i edats, perfectament documentats, amb un total de 215 quilòmetres, tots ells pel Rodal de Sabadell.

Glòria Dalmau: Directora de la Fundació Bosch i Cardellach

La Fundació Bosch i Cardellach inicia una nova etapa amb la Glòria Dalmau al capdavant de l’entitat, després d’agafar el relleu d’Isa Vega, durant els pròxims quatre anys. El projecte estratègic de la junta directiva, formada per Marta López, Patxi Ocio, Josep Llobet i Manel Larrosa, pivotarà en cinc grans àmbits: identitat, cultura, educació, projecció i projectes.

“L’àmbit d’actuació de la Fundació ha canviat. Pot opinar de temes locals, supralocals i supracomarcals. Els problemes de Sabadell poder ser els mateixos d’una altra ciutat amb els mateixos habitants”. De cara al 2023, la directora de la Fundació vol “continuar mantenint el compromís amb la nostra ciutat per enfortir la seva identitat des del progrés i la justícia. Aquesta és precisament la nostra tasca”.

Claudi Martí: President del Club Natació Sabadell

Aquest 2022 serà històric perquè per primera vegada en la història del Club Natació Sabadell, un aspirant a la presidència va sortir reelegit en uns comicis, celebrats el passat octubre, on prop de 3.000 socis van exercir el seu dret a vot.

D’aquesta manera, i durant sis anys més, Claudi Martí continua al capdavant de l’entitat centenària: “El soci em va fer confiança, una vegada més, per afrontar un nou mandat, que ens obligarà a estar permanentment atents dels canvis constants que estem vivint”, explica Martí, mentre afegeix que “tenim reptes al davant, i estic convençut que aquest 2023 sortirem més forts”.

Durant el 2022, l’entitat que presideix Martí va aconseguir una fita històrica, amb la consecució del primer títol europeu de la secció masculina de waterpolo, en guanyar la LEN Eurocup davant el Telimar Palerm, a la Finetwork Aquàtics, el passat mes de març. En la part social, el Club espera continuar la recuperació necessària i cabdal del nombre de socis de l’entitat, ara, al voltant dels 22.000: “Estem entre un 10 i un 15% per sota del nombre que voldríem, però ens hem marcat objectius anys a any per arribar al nombre desitjable, que seria l’any 2025 tenir-ne 25.000”.

José Andrés Domínguez: Ex director de l’Aeroport de Sabadell



Va aterrar a Sabadell l’octubre del 2019, i durant gairebé tres anys ha dirigit l’Aeroport de Sabadell, fins al passat setembre, per cedir el testimoni a Carlos Gallardo.

Durant la seva etapa al capdavant de l’aeròdrom, l’aeroport ha incrementat la seva activitat i ha potenciat la vocació formativa, implantant la primera escola de controladors aeris a Catalunya, SkyWay. Enguany, l’Aeroport superarà el rècord històric de passatgers (+5.000) i s’aproparà a les 50.000 operacions anuals, registres que posen en relleu el creixement de l’activitat econòmica a l’aeròdrom.

Domínguez cedeix el testimoni a Gallardo, qui haurà d’afrontar entre altres reptes, el Hub Aeronàutic. Així mateix, Domínguez va participar en les trobades del Portal Sud, que recentment s’han adjudicat les obres per iniciar aquesta infraestructura en el primer trimestre del 2023.

Diners

Gerard Garcia: Fundador i CEO de Deale

Només un any enrere, el sabadellenc Gerard Garcia just començava la seva aventura emprenedora, amb la creació de Deale. 365 dies després, l’empresa emergent, que es dedica a la digitalització del procés de compravenda de petites i mitjanes empreses, ha rebut el premi a la ‘start-up’ més innovadora de l’Estat, atorgat pel diari econòmic estatal Cinco Días. La distinció reforça el camí fet fins ara de Deale.

La ‘start-up’ local, a més, ha passat de 300 usuaris en la seva plataforma a més de 2.000, i de 6 treballadors a 27. A més, Deale ha tancat una ronda d’inversió d’1,5 milions d’euros per impulsar la seva expansió internacional. “L’any 2022 ha estat positiu. Deale s’ha fet un lloc en el mercat”, apunta Garcia.

De cara el 2023, les expectatives són altes. L’objectiu, segons el fundador de la ‘start-up’, és que Deale es converteixi en la plataforma de compravenda de pimes líder a Espanya.

Publicitat

Marina Teixidor: Fundadora i CEO de Colmeia

L’esperit emprenedor forma part de l’ADN de Marina Teixidor. La sabadellenca, amb només 28 anys, ha engegat aquest 2022 la seva tercera ‘start-up’. Es tracta de Colmeia, una plataforma que permet a empreses crear actius digitals propis per tal de fidelitzar el seu equip. Abans, Teixidor havia creat Wohee, que ja no està operativa, i Oasis Hunters, en la qual treballa com a assessora externa.

“A nivell professional, el 2022 ha estat el meu millor any. Estic segura de les decisions que he pres”, afirma l’emprenedora. Per al 2023, Colmeia durà a terme la prova pilot de la plataforma amb desenes de clients. “Espero que aquesta ‘start-up’ ja sigui la meva última”, indica.

Enric Blasco, Conseller delegat d’IDP

L’empresari Enric Blasco ha tingut un any 2022 molt remarcable a nivell professional. La companyia que dirigeix, la sabadellenca IDP, amb seu a la Torre Millenium, registarà rècord històric de vendes: tancarà l’any amb 27 milions d’euros de facturació, un 40% més que l’any 2021. A més, l’Ebitda se situarà en 5,3 milions. “Fa dos anys vam engegar un camí amb la voluntat de ser la primera enginyeria que utilitza la tecnologia BIM a l’Estat. Estem a prop d’aconseguir-ho”, diu Blasco.

Aquest 2022, IDP també ha inaugurat unes modernes oficines a Madrid, amb capacitat per a més de 70 enginyers, i a l’illa de Tenerife. Comptant les dues noves delegacions, l’empresa sabadellenca en té ara 11 repartides per tot l’Estat. Així mateix, l’empresa disposa d’una cartera de projectes pendents de producció que ascendeix a 54,2 milions d’euros.

En la llista hi trobem la planta industrial de l’empresa Kronospan a Tortosa, l’agroparc Ametller Origen a la comarca de l’Alt Penedès, els complexos de tractament de residus a Navarra i Tenerife, i el desplegament de punts de recàrrega de vehicles elèctrics Iberdrola a Madrid, Andalusia, Galícia i Canàries, entre altres.

De cara el 2023, IDP preveu firmar més contractes i arribar als 40 milions d’euros de facturació en finalitzar l’any. Per aconseguir-ho, la companyia està negociant dues operacions inorgàniques amb dues enginyeries. “Volem tancar la primera operació en el primer trimestre de 2023 i la segona en el segon trimestre”, apunta Enric Blasco.

Miquel Martí: Moventia

L’empresari sabadellenc Miquel Martí ha apostat de forma decidida per Sabadell aquest 2022. L’empresa familiar en la qual és el president, Moventia, ha invertit 14 milions d’euros en un nou centre logístic a la ciutat, ubicat al polígon industrial de Sant Pau de Riu-sec.

La companyia de mobilitat, que preveu recuperar el nivell de facturació anterior a la pandèmia un cop acabi l’any (uns 700 milions d’euros), consolida així el seu vincle amb Sabadell, ciutat que va veure-la néixer l’any 1923. “Ens sentim sabadellencs, perquè els nostres orígens són de Sabadell. Hem demostrat que la nostra aposta per la ciutat és decidida”, apunta Miquel Martí. El centre logístic de Moventia a Sant Pau es tracta d’un espai multiservei que compta amb 23.700 metres quadrats de superfície i reuneix tres unitats de negoci de l’empresa: Moventis Sarbus, Vallès Automoció i Stern Motor.

Dit això, Moventia afronta el futur amb optimisme i amb una aposta molt clara vers la sostenibilitat. L’objectiu de la companyia és aconseguir que la seva flota tingui zero emissions contaminants de cara l’any 2035.

Cultura

Ferran Alberich: Premi Patrimoni cinematogràfic i audiovisual

El 2022 ha reconegut Ferran Alberich amb el premi de Patrimoni Cinematogràfic i Audiovisual 2022 que atorga el Ministeri de Cultura. “Ha sigut un any molt important. Espero que el premi serveixi perquè els treballs que fem siguin més visibles. Normalment, estan més al marge de la indústria”, diu.

L’objectiu és que futures generacions vegin què s’ha fet i coneguin com era el cinema en una altra època. Després de quatre dècades en el sector, el reconeixement ha servit per recuperar un lligam amb Sabadell que havia perdut darrerament. “Estic en contacte amb gent molt jove i això és molt gratificant. Tot el que m’ha passat aquest any ha sigut molt bo”, resumeix.

Laura Andrés: Un any de confirmació i creixement constant

Quan repassa el frenètic 2022, Laura Andrés esbufega. “Ha sigut un any de confirmació, de saber que estic en un camí molt bonic. L’any en què he trepitjat amb fermesa”, analitza. Dotze mesos viatjant arreu i exportant el seu talent, amb el nou projecte, ‘Kintsugi’, com a punt àlgid. “És la meva pròpia música, el projecte central de la meva vida”, remarca.

Durant aquest període, no ha parat de rebre el reconeixement de tothom, amb el premi Enderrock al març com una altra fita marcada en vermell. “Són peces que van confirmant que el que estic fent té tot el sentit del món”, explica sobre l’actual moment de maduresa i comunió.

“Lluito molt, és molt dur, però al final compensa l’estímul vital que suposa”. Curiosament, en l’any més internacional, s’ha retrobat amb Sabadell. “Ha sigut molt bonic. Vaig marxar fa molts anys i, més enllà de la família, no hi tenia cap vincle”. Actuar-hi amb regularitat, diu, ha estat un regal.

De cara al 2023, evita donar pistes: “Tornarem a parlar”, avisa. Desitja que sigui un any lluminós on “tothom tingui l’oportunitat de florir”, conclou amb un somriure.

Mirna Lacambra: Fundadora d’Amics de l’Òpera de Sabadell

El gran somni que va tenir la reconeguda soprano Mirna Lacambra ha celebrat 40 anys d’èxit el 2022. L’Associació Amics de l’Òpera de Sabadell ha viscut un aniversari rodó i el futur promet ser igualment il·lusionant. “És un any amb una forta càrrega emocional”, reconeix la sabadellenca de 89 anys, que continua posant el seu talent a disposició de cada òpera i assaig de l’entitat.

Per a 2023, manté dos desitjos, llargament reivindicats pel sector operístic: descongelar el projecte per un nou teatre a la ciutat per substituir la Faràndula, que no abasta els requisits tècnics necessaris, i un nou conservatori municipal.

Benet Casablancas: Compositor i musicòleg

Ha estat un 2022 d’èxits per al compositor i musicòleg Benet Casablancas, destacat músic internacionalment. I de molta feina, que s’ha traduït en estrenes, publicacions i gires. El segell Naxos ha publicat en DVD/Bluray l’òpera ‘L’enigma di Lea’. S’ha estrenat ‘Canti ed estasi di Lea”, una suite per a soprano i orquestra.

S’ha reeditat el llibre ‘El Humor en la Música. Broma, parodia e ironía’ i noves publicacions de partitures musicals per Wise Music Classical. També s’ha publicat el CD ‘Benet Casablancas: The Clarinet Music’. A més, s’ha estrenat ‘Quadern de Haikus’, en gira per Barcelona, Madrid i Viena, entre d’altres.

A més, ha estat nomenat compositor resident del Centro Nacional de Difusión Musical. “Per al 2023, el meu desig és que tots els projectes que preparo tinguin bona acollida i que soni la meva música a casa, Sabadell”.

Esports

Josep Colomé: Participant a l’Ironman de Kona (Hawaii)

Participar en l’Ironman de Kona (Hawaii) és el somni de qualsevol triatleta. El sabadellenc Josep Colomé ho va aconseguir aquest any amb una particularitat: era l’atleta català i de l’estat espanyol amb més edat (70 anys). No va acabar la prova, però per a ell va significar “una experiència única.

El sot fet d’estar a la línia de sortida a la Meca del triatló suposa una sensació molt especial. Vaig donar-ho tot, fins que el cos va dir prou”, recorda amb orgull i satisfacció. Ni una espurna d’amargor.

Aquest 2022 “ha estat un any per emmarcar” i ara ja es marca pròxims reptes pel 2023, com serà la classificació pel Campionat del Món de Finlàndia. De moment, però, el seu desig és descansar i “passar les festes amb família després d’uns mesos molt moguts. Al Nadal soc de neules i torrons”.

Queralt Castellet: Medalla de plata Jocs Olímpics

El somni complert. La snowboarder sabadellenca es va convertir en la primera catalana a assolir una medalla en uns Jocs Olímpics d’Hivern, pujant al podi del migtub a Pequín. “Els que m’han seguit des del primer dia saben que era una cosa molt buscada i he lluitat moltíssim per aconseguir-ho. Va ser una cosa molt gran”, reflexiona la Queralt.

Un èxit que va arribar amb trenta-dos anys, però ella concedeix un paper fonamental a la part mental i no es posa límits pel 2023 i el futur: “Tinc ganes de continuar competint i gaudint d’aquesta evolució constant del meu snowboard. Els Jocs del 2026 queden lluny”.

Política

Juli Fernàndez: Conseller de Territori

Els canvis en el Govern de la Generalitat, des d’octubre en mans d’ERC, van portar noves cares a l’executiu català. Entre les més destacades, hi ha el sabadellenc Juli Fernàndez, que va ser alcalde de la ciutat entre el 2015 i el 2017. Des de fa tres mesos assumeix una de les carteres més rellevants, pel que fa al pressupost i a l’acció de govern: Territori. “Estic molt content i molt agraït. Intentaré respondre amb la feina i servir a la gent del país amb els mateixos ideals de sempre: justícia social i independència”, ens explica el conseller.

Fernàndez hereva una carpeta pendent al Vallès, la connexió de Castellar amb la C-58, que s’ha de resoldre des de fa anys. Tal com va explicar en una entrevista amb el Diari, ell aposta per allargar la ronda Oest fins a la carretera de Castellar. “Farem la vida a través de les inversions”, reivindica Fernàndez, que entoma un repte amb majúscules.

Marta Farrés: alcaldessa de Sabadell

L’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, és a prop d’acabar el mandat. Enguany ha inaugurat el nou passeig de la plaça Major i ha iniciat obres rellevants, com el pavelló dels Merinals. Tot plegat en un context anòmal: primer per la pandèmia, i després per la inflació que ha afectat algunes obres de l’Ajuntament. En nom de tot el Govern, assegura: “Malgrat tot, hem donat el millor de nosaltres mateixos, i hem fet el màxim”.

Farrés ha exercit com a alcaldessa de Sabadell, però sempre amb una mirada posada a fora de la ciutat. A través de l’Arc Metropolità, ens que presideix, tant a Barcelona com a Madrid. “Cal anar a una veu i sumar, no podem anar tots per separat”, exposa. Per al 2023, desitja que “tothom tingui molts motius per somriure”.