Detenen els responsables d’una associació cannàbica per tràfic de drogues a Sabadell

Mossos d’Esquadra de la Unitat d’Investigació de la comissaria de Sabadell, juntament amb agents de la Policia Municipal de Sabadell van detenir, els dies 18 i 20 de gener, quatre persones d’entre 45 i 22 anys com a presumptes autores d’un delicte contra la salut pública, per tràfic de drogues.

Les detencions són resultat d’una investigació conjunta dels dos cossos policials després de tenir indicis que els responsables d’una associació cannàbica, amb seu a Sabadell, no complien amb l’activitat marcada en els seus estatuts. Els policies van comprovar que moltes persones que accedien a l’associació en sortien al cap de pocs minuts amb droga que acabaven de comprar.

El dia 18 de gener, es va fer una entrada i registre a l’associació cannàbica on es va detenir una persona i es van comissar 9 kg de marihuana, 3 kg d’haixix, 2,8 kg de tabac barrejat amb marihuana i 15.250 cigarretes, tipus porro, preparades per a la venda, a més a més de 1.280 euros en efectiu. A banda, hi havia un mostrador amb diferents tipus de substàncies estupefaents preparades per a la venda, a més de disposar d’un televisor de grans dimensions on s’hi podia observar un catàleg de diferents tipus de droga i el preu de venda.

Dos dies després, el 20 de gener, els investigadors van detenir tres persones més, totes elles responsables de l’associació amb diferents graus de participació.

Després de declarar en seu judicial el passat 21 de gener, el Jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia de Sabadell va decretar llibertat amb càrrecs per als quatre detinguts.