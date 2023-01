“En un futur potser hauré d’anar a la guerra”

Aquest dissabte, l’atleta Yevhen Hutsol, serà a la línia de sortida dels 800 m del Míting Internacional de Catalunya, que se celebra a la Pista Coberta. Fa escasses 96 hores, agafava un tren de Sumy, a l’est d’Ucraïna, per venir a la ciutat: “Hem estat més de 30 hores per arribar fins a Sabadell. Ha estat un viatge llarg i feixuc, però estic feliç per poder ser aquí i competir”, explica Hutsol, de trenta-dos anys, després de creuar en tren Ucraïna i agafar un vol des de Varsòvia fins a Barcelona.

La guerra va tallar en sec la temporada passada i ara, des de Sabadell, espera recuperar el nivell perdut, amb la ciutat com a punt de partida d’un ‘tour’ per Europa, amb parada a Suïssa i Alemanya, sense oblidar el dia a dia del seu país: “Vull fer-ho bé, en una competició amb atletes molt bons. Vull, també, que la nostra presència serveixi per enviar un missatge al món, que el poble ucraïnès continua lluitant, des de tots els àmbits, també des de l’esport”, defensa.

Amb un obrir i tancar ulls, la vida de Yevhen i de la resta d’ucraïnesos va canviar radicalment, com per exemple la de la seva companya de selecció, la saltadora Kateryna Tabashnyk, qui també serà a Sabadell, que va perdre la seva mare fa uns mesos, en un atac amb míssils russos: “Cada dia moren soldats, però també població civil. Fa dos dies, va morir un decatleta de vint-i-dos anys. No tenim ni els mitjans ni les persones com Rússia, i potser d’aquí a un o dos anys em toca anar a la guerra”, explica, mentre detalla que “aquest conflicte només s’acabarà amb la victòria” per als de Zelensky: “Fa vuit anys, amb Crimea, ja vam veure com actuaven. Ara volen el Donbass. Si cedim, qui ens diu que d’aquí a cinc o deu anys no hi tornen?”.

Mentrestant, Yevhen aprofitarà l’avantatge de ser atleta professional per viure una mica millor, abans no sigui cridat al front.