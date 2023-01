Un final nefast frustra la victòria de l’OAR Gràcia davant la Salle Montcada (28-28)

Després de superar l’obstacle de Bordils en el partit inaugural de la segona volta, el Gràcia ha iniciat, amb la visita de la Salle Montcada, la sèrie de complicats enfrontaments contra rivals directes de la zona alta de la classificació. Es trobarà amb Granollers, Esplugues, Sant Cugat i Sarrià en el calendari de febrer, tant exigent com engrescador d’afrontar en l’intent de repetir participació en les fases com la temporada passada, encara que en l’actual, ara per ara, hi ha molts més pretendents.

Com acostumen a dir els entrenadors s’ha d’anar pas a pas, partit a partit. Se li presentava l’oportunitat de situar-se provisionalment, en segon lloc, en solitari, perquè el Sant Cugat havia ajornat el seu compromís. I també d’engrandir dos punts la diferència amb La Roca, ja que dissabte va perdre a Sarrià (29-28), i un punt amb l’Esplugues que empatà a casa contra el Bordils (26-26).

La Salle Montcada, rival dels graciencs, compartia objectiu de victòria per no perdre contacte amb el grup de capdavanters i ser també un més en la competència entre els millors del grup. Ha plantat cara, i molta, en els intensos i trepidants 60 minuts de joc i ha estat el primer visitant que ha puntuat aquesta temporada al pavelló gracienc amb el 28-28 definitiu, resultat que no ha deixat gens satisfets els jugadors de Pere Ayats, ja que guanyaven de tres quan es descomptaven els dos darrers minuts.

Renda desaprofitada

Al descans el Gràcia, més regular, tenia una renda de 4 gols (15-11), que sumats als encerts de Guillem Corero i Quim Vaillo en el primer minut de la segona part li han atorgat un avantatge significatiu (17-11). Aleshores, tres intervencions providencials del porter montcadenc Guillem Herms en aturar dos llançaments de 7 metres i un contraatac han impedit que el Gràcia trenqués el partit. A partir del temps mort que ha demanat el tècnic visitant Salva Puig al minut 8 (21-16) la situació ha fet el tomb. El rendiment del Gràcia en atac ha minvat considerablement mentre que el del conjunt montcadenc ha estat més productiu. Així, s’ha entrat en els 5 últims minuts amb mínima diferència i màxima emoció (26-25).

Semblava que el següent parcial 2-0 serviria perquè el Gràcia tingués la victòria gairebé en el sac a menys de 2 minuts (28-25), però l’escàs temps restant ha estat nefast pels seus interessos. Incomprensiblement, una falta en atac, una infracció per passes i una pèrdua han servit per cedir tres possessions a la Salle, que les ha aprofitades al cent per cent i ha establert el 28-28. Encara ha tingut una darrera oportunitat el conjunt local en què Pere Ayats ha demanat temps mort per preparar l’estratègia a la recerca del gol de la victòria. La jugada ha acabat amb la pilota a la xarxa, però els àrbitres han apreciat passes de Dani Peiró en l’acció prèvia al llançament i l’empat no s’ha mogut.