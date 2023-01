L’Ajuntament de Badia del Vallès ha batejat l’auditori municipal amb el nom del seu veí més internacional, l’il·lusionista Antonio Díaz, El Mago Pop. L’alcaldessa, Eva Menor, explica que amb aquest homenatge Badia del Vallès demostra que la imatge que sovint es dona de la ciutat no és merescuda i que amb El Mago Pop es deixa en evidència que “el talent, l’excel·lència i la cultura estan molt presents”.

Per a Díaz, que ha batut tots els rècords de taquilla en el món de la màgia, el reconeixement dels seus veïns és quelcom molt simbòlic. Com fa en el seu darrer espectacle, el mag ha reivindicat els seus orígens: “Per a mi Badia és tot i possiblement no seria mag si no hagués nascut i crescut en aquesta ciutat”.

Figures rellevants en la seva carrera

A l’acte d’homenatge de Badia del Vallès al Mago Pop han participat persones del municipi que formen part de la trajectòria vital i professional d’Antonio Díaz, com Eva Tabe, la seva primera directora de teatre, o Adolfo Márquez, un avi del poble que li va despertar la passió per la màgia fent-li trucs en un bar quan Díaz era només un nen.

També han passat per l’escenari l’actor sabadellenc Noé Blancafort, amic de la infància de Díaz; l’humorista Carlos Latre o els cantants Ramon Mirabet i Joan Dausà, que han posat música als seus espectacles. Amb Dausà, a més, El Mago Pop va crear l’any 2014 un espectacle en què fusionava música i màgia a partir de la popular cançó ‘Jo mai mai’.

A través d’un vídeo també han estat presents a l’homenatge del Mago Pop l’entrenador del Barça, Xavi Hernández, i el jugador del club i també fill de Badia del Vallès, Sergio Busquets. L’alcaldessa, Eva Menor, ha fet de mestra de cerimònies davant la sorpresa del propi mag, que ha descobert una nova faceta de la seva també amiga de la infància.

Implicació amb la ciutat

Antonio Díaz ha agraït al consistori el reconeixement i s’ha emocionat en recordar el seu pas per l’espai que ara porta el seu nom. Diu que en aquest mateix escenari va fer els seus primers espectacles de màgia: “He passat moltes hores aquí”. Ara més que mai, després de recórrer escenaris d’arreu, El Mago Pop posa en valor el gest dels seus.

“És una manera de retornar-li la generositat que té amb nosaltres”, ha defensat l’alcaldessa. Durant l’acte, Menor també ha avançat que Antonio Díaz farà una aportació econòmica a la ciutat per a la promoció de la cultura. No n’han detallat, però, ni la quantitat de l’aportació ni els projecte als que es destinarà aquesta donació.

Un mag de rècord

Díaz va crear la seva primera companyia amb només 20 anys i s’ha convertit en un dels artistes més taquillers del món. Va saltar a la fama el 2013 a través d’un programa propi a Discovery Max que es va veure a 150 països. L’èxit es va traslladar de seguida als escenaris amb l’estrena, aquell mateix any, de ‘La gran ilusión’, que va assolir una xifra rècord de 800.000 espectadors.

Amb ‘Nada és imposible’, l’espectacle estrenat el 2017, El Mago Pop va tornar a batre rècords de taquilla i el 2008 va ser guardonat amb el Premi Nacional de Màgia. Durant els últims anys Díaz ha adaptat aquest espectacle per portar-lo a Broadway, on preveia aterrar el 2020. La pandèmia, però, va fer posposar el repte i hi anirà finalment aquest 2023.