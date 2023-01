Empassar-se gripaus

[Per Josep Mercadé, periodista]

Una de les coses bones de la manca de majories per poder governar en solitari és que cal cedir per pactar. La part dolenta és que t’has d’empassar gripaus just quan entrem en la cursa electoral de les municipals. Això és el que està passant amb la negociació dels pressupostos de la Generalitat i l’acceptació per part del govern d’Esquerra de fer la ronda Nord de Sabadell.

A banda del que pot representar de bo i de dolent la construcció d’aquesta via, seguint les traces del caducat Quart Cinturó des de Terrassa fins a Sabadell, el suport d’ERC és la negació que no nega. S’accepta, però no es comparteix. Certament, no és fàcil d’explicar a tots els contraris a aquesta infraestructura i que aposten per millorar les carreteres actuals i fer una aposta per potenciar el transport públic.

En canvi, els partidaris de la ronda Nord, especialment els governs municipals de Terrassa i Sabadell, el canvi de parer dels republicans ha estat acollit amb eufòria i ho han considerat com una victòria. A més, es disposa de la complicitat del Ministeri de Foment, que és qui, en principi, ha de pagar l’obra i deixar en mans de la Generalitat el seu traçat.

En aquest punt rau la clau. Cal que, un cop s’ha arribat a aquest acord, el dibuix que es faci d’aquesta via sigui el més acurat possible per evitar malmetre més el nostre rodal. Caldrà diàleg i pacte, no només amb les entitats econòmiques que ja hi voldrien veure passar els camions, sinó també amb tots aquells col·lectius sensibilitzats amb el medi ambient i amb la preservació dels paratges naturals de la comarca. Els més fatalistes, inspirant-se amb Pere Quart, ho sentencien amb la frase: “Del Vallès no en quedarà res”.

Dit això, cal tenir present que una infraestructura com aquesta no la tindrem d’avui per demà. El procés serà complex i feixuc. Tenim el més important, el compromís polític i el finançament. És cert, però el recorregut administratiu no serà gens curt.

Però anem al tema de fons. S’ha plantejat el debat sobre quin model de territori volem. L’alcaldessa de Sabadell deia, fa pocs dies, que aquesta infraestructura ha de fer possible créixer molt més la nostra comarca. Pregunta: hem de seguir amb aquesta dinàmica d’anar ocupant territori i accentuant el desequilibri territorial amb la resta de Catalunya? No hem de deixar un pam de terra sense urbanitzar al Vallès? Si és així, potser els gripaus seran tan grossos que la digestió resultarà massa pesada.