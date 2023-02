Els Amics de les Arts, Els Pets i Scorpio, al Festival Observa de Sabadell

El Festival Observa de Sabadell ha anunciat els caps de cartell amb què es proposen omplir l’Amfiteatre del parc de Catalunya tres caps de setmana seguits, del 25 de maig a l’11 de juny. Els Amics de les Arts, Els Pets, l’exconcursant d’Eufòria Scorpio, la rapera sabadellenca Santa Salut, Ginestà, Lágrimas de Sangre i La Frontera són els principals artistes que l’organització ha confirmat per a la segona edició de l’esdeveniment, que busca consolidar-se a la ciutat.

El grup Héroes de la Antártida, tribut en honor a Mecano, obrirà el festival el dijous 25 de maig. La banda Devotional Mode, que interpreta Depeche Mode, també hi serà, el 27 de maig. El 4 de juny estarà reservat a un concert infantil. Encara hi ha tres grups pendents d’anunciar, que se sabran les pròximes setmanes.

El cicle anirà acompanyat d’altres novetats, com una nit de cinema a la fresca (8 de juny) i dos diumenges de música electrònica, tecno i house (28 de maig i 11 de juny). L’1 de juny, hi aterrarà la Nit dels Musicals, amb la col·laboració d’artistes i entitats d’arts escèniques de Sabadell.

L’espai de l’Observa es redistribuirà respecte a l’any passat, amb una capacitat de 3.000 espectadors. El perímetre es farà més petit, segons ha anunciat el director del festival, José Luis Castet, per “reduir les molèsties als veïns”. Per altra banda, les food trucks desapareixeran i se substituiran per un espai de gastronomia local, on ja hi ha confirmada la presència del restaurant Rauxa.

La vocació del programa del festival és ser “transversal” i “atraure gent”, tal com expressa Castet, que afegeix que la meitat dels assistents de l’any passat van ser de fora de Sabadell. Paral·lelament, el regidor de Cultura, Carles de la Rosa, ha valorat que la segona edició de l’Observa ja compta amb “l’acceptació de la ciutat, continua amb l’objectiu de “projectar Sabadell” i vol aconseguir “esdevenir un festival de referència al Vallès, en un espai emblemàtic”.

Les entrades es posaran a la venda el 6 de febrer, a partir dels 10 euros.

La Nit dels Musicals

El festival Observa tindrà una nit dedicada a quatre musicals, que seran interpretats per vuit cantants solistes d’entitats de la ciutat, un cor musical, un cos de ball de les escoles de dansa Bots i Kmy Studio i una orquestra. Interpretaran Wicked, Mary Poppins, Els Miserables i la Bella i la Bèstia, sota la direcció musical d’Adrià Aguilera i l’artística d’Albert Gonzàlez.

La pandèmia va interrompre l’espectacle La Nit dels Musicals, que s’havia consolidat anualment a la ciutat com un espectacle familiar amb la implicació de talent local. L’última edició es va emmarcar en el Festival Fresc, als Jardinets de la Caixa.