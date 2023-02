El PP acusa el cap de la Policia Municipal de comportar-se de forma “arbitrària”

La candidata del Partit Popular a l’alcaldia de Sabadell, Cuca Santos, ha demanat aquest dijous explicacions a l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, pel “comportament arbitrari” del cap del cos de la Policia Municipal, Joan Antoni Quesada. L’alcaldable popular considera que ha tingut comportaments que demostren que “actua sota criteris polítics i no guiat pels criteris professionals que ha de tenir un càrrec com el que ell exerceix”.

En aquest sentit, Santos ha remarcat que hi ha motius suficients perquè obrin expedient disciplinari contra l’intendent en cap de la Policia Municipal, a qui ha acusat de cometre presumptes infraccions del règim disciplinari amb què es regeixen les actuacions i el desenvolupament del cos.

A més, ha recordat que hi ha una sentència que considera provada l’adjudicació d’un candidat per a la cobertura d’una plaça per a la unitat canina local que no tenia la formació, l’experiència ni els coneixements. Santos ha titllat d'”injustícia” aquesta circumstància, assegurant que “s’ha de considerar prevaricació per part del cap de la policia local”. En última instància, la popular ha demanat el cessament del regidor de seguretat, Jesús Rodríguez.