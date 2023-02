La Crida demana un mapa de refugis climàtics més “efectiu i real”

La Crida per Sabadell presentarà una moció al Ple de l’Ajuntament per demanar més refugis climàtics a la ciutat. La moció compta amb una sèrie de criteris, que el grup considera imprescindibles, per tal de proporcionar un mapa “efectiu i real” dels refugis a Sabadell. La Crida per Sabadell vol garantir aquests refugis no només en onada de calor, sinó en onades de fred i temporals, davant la “situació d’emergència climàtica actual”.

“Cal pensar en la situació de manera global. La calor no es pateix només durant el dia, igual que el fred no es pateix només durant la nit. Hem de garantir refugis climàtics sempre que siguin necessaris, no només entre setmana i en horaris puntuals”, ha indicat la número 2 a les llistes del grup municipal, Anna Lara.

“Un mapa insuficient”

Segons sostenen les portaveus del grup municipal, el mapa d’equipament de l’any passat era insuficient, ja que “només un terç eren equipaments i la majoria no obrien els caps de setmana”. En aquest sentit, la Crida per Sabadell demana al govern que “faci un exercici de realitat” per analitzar l’oferta i els recursos de què disposa l’Ajuntament. “Pensem que s’ha de revisar el com i el quan, però també l’àmbit temporal d’aplicació”, ha dit Lara, que ha afegit que cal posar el focus igualment en la feina comunitària i amb perspectiva de gènere “per fer que la informació arribi a tothom”.