La bona ratxa del Sabadell s’examina al dur escenari d’Urritxe

El Sabadell, encara invicte en aquest 2023, vol mantenir la bona ratxa el diumenge (12 h) en un dels camps més complicats de la categoria, Urritxe, davant l’Amorebieta. Amb la presència dels últims dos fitxatges, Adriá Ortolà i Cristian Herrera, i sense Keita Moha, per precaució, el conjunt arlequinat té el repte d’adaptar-se a un infernal estat del terreny de joc.

“Els fitxatges serviran per augmentar la competència i el nivell de la plantilla”, ha reflexionat Miki Lladó sobre el balanç del mercat d’hivern. Sobre Raúl Baena, que arribarà dilluns, ha afegit que “no teníem un perfil de jugador amb experiència a l’elit i ens pot donar una visió diferent”. D’altra banda, el tècnic també recupera peces com Alberto Fernández, Adán Gurdiel i Joanet López, absents en les últimes setmanes. “Encara necessiten un temps per oferir la millor versió i ara hem de gestionar el minutatge”. En canvi, Moha Keita, tot i trobar-se recuperar del cop patit a Calahorra, serà baixa seguint el protocol preventiu d’aquests casos.

L’estat del terreny de joc, segons Miki Lladó, serà un factor determinant. “Tal com està la gespa de la Nova Creu Alta, no estem en condicions de criticar, però sabem que en moltes zones es fa impossible jugar i hem entrenat a Sant Oleguer, que penso es troba millor que Urritxe, per adaptar-nos a la situació. Ens enfrontarem a un equip amb un estil molt definit per competir a la categoria i haurem d’estar molt seriosos si volem guanyar”.

De cuer a play-off

A la jornada 7 l’Amorebieta que dirigeix Haritz Mújika era cuer i ara ocupa zona de play-off. Una escalada basada sobretot en la seva fortalesa a Urritxe, on suma 23 dels seus 33 punts i es consolida com el tercer millor local després de Castellón i Eldense. Només ha cedit un empat i una derrota (Real Sociedad B, 1-2) en les seves últimes vuit aparicions al peculiar camp d’Urritxe on el fang es menja la gespa en moltes zones.

Tot i la baixa del davanter Izeta, que ha marxat a l’Athletic B, l’Amorebieta és un equip que veu porteria amb facilitat, sobretot gràcies a l’inspiració de la seva principal amenaça, Eneko Jauregui, autor d’11 gols. L’àrbitre serà Jorge Tárraga Lajara (Comitè castellà-manxec) i no existeix cap antecedent entre els dos equips al País Basc. L’únic lligam entre Amorebieta i Sabadell el trobem gràcies a tres jugadors que han vestit les dues samarretes els últims anys: Gorka Guruzeta (Athletic), Josu Ozkoidi (Majadahonda) i Xiker Ozerinjauregui, que acaba de deixar el club basc per fitxar pel Badalona Futur en aquest mercat d’hivern.