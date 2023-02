Un gol a 3 segons decanta un derbi amb intervenció policial

El derbi sabadellenc entre Club Natació Sabadell i Escola Pia ha tornat a tenir tots els ingredients: gols, expulsions, incidents i emoció fins al final en un duel que s’ha acabat decantant a només tres segons per acabar a favor del CN Sabadell (6-5). Un triomf que deixa els nedadors a tocar del ‘play-off’ i assetja un cop dur per als de Can Colapi, que veuen com es complica una mica més la permanència.

El pavelló del Nord ha tornat a presentar un gran ambient, amb diversos centenars de persones, per presenciar un derbi que tot just començar ja s’ha trencat l’empat a 0. Carlos Povedano, en una jugada enrevessada a la sortida d’un córner ha avançat als de Pedro Donoso. Els de Can Colapi han sortit més endollats que els d’Adri Sánchez, i al cap de cinc minuts, contracop d’Arnau Graell per situar el 0 a 2, després de superar amb un xut ras Josep Maria. El CN Sabadell estava estabornit, fet que ha obligat a Adri Sánchez demanar un temps mort, que acabaria canviat el guió dels primers vuit minuts de partit: jugada individual d’Adrià Termens que ha acabat amb un xut de Germán Escudero al fons de la xarxa (1-2). La diana ha equilibrat les forçes, si bé és cert que un parell de minuts després Pablo Robert enviava la pilota al pal, però l’expulsió per doble targeta groga de José Ruiz Peluca, acabaria, primer, amb l’avantatge momentani, i per als prop de trenta minuts restants, sense el màxim golejador de l’equip escolapi. Amb el gol de Pablo Robert, aprofitant la superioritat numèrica, s’arribaria al descans (2-2).

A la represa, els nedadors han sortit amb una marxa més, i ràpìdament s’ha traduit al marcador, després d’un parell d’avisos. Adrià Termens, primer, i Pablo Robert, en finalitzar un contracop al segon pal, culminaven la remuntada amb el 4 a 2 al marcador. Quedaven més de 15 minuts, temps suficient per remuntar, però entre els diversos xuts al pal i les aturades de Josep Maria, novament, una assegurança sota pals, han evitat diverses dianes dels de Can Colapi. No ha estat fins al minut 29, quan Lenny, amb un xut ras, ha superat el porter castellarenc (4-3). El gol ha donat ànims a jugadors i afició, que veien moltes possibilitats de capgirar el marcador, però sense massa temps per posar setge a la porteria nedadora, fuetada local per al 5 a 3.

Quedaven 8 minuts, temps per agafar aire i encarar els darrers cinc minuts, on s’acabaria decidint el derbi. I així ha estat. Amb la tàctica del porter-jugador, l’Escola Pia, que perdia per 5 a 3 quan quedaven 2.17, ha estat capaç de tornar la igualada, amb dianes de Lenny Ramos, encara amb un minut per jugar-se (5-5). Els de Can Colapi havien aconseguit capgirar el marcador i minvar la moral dels nedadors, que aleshores veien el partit perdut. La situació a la taula ha obligat a Donoso a ser conservador per mirar de sumar un punt que a les acaballes s’acabaria esfumant. A només 3 segons, jugada col·lectiva per acabar guanyant un derbi apassionant (6-5).

Tornen els incidents

Després dels 40 minuts, en un derbi on tot i la rivalitat existent s’ha desenvolupat sense cap picabaralla entre els jugadors, tot i les expulsions de Pep Costajussà i el tècnic Pedro Donoso, han estat els seguidors de totes dues aficions que al final del partit han arribat a les mans. La ràpida intervenció dels cossos de seguretat, Mossos d’Esquadra i Policia Municipal, presents durant tot el partit, ha evitat que la situació desemboqués en una baralla amb més implicats.