L’OAR Gràcia masculí no pot amb el líder i el femení fa un nou pas endavant

Doble cara. No ha pogut ser. El Gràcia masculí ha tastat el sabor de la primera derrota a casa aquesta temporada en ser superat per un Granollers (29-38) que ha exercit de líder i que, quan ha agafat davantera considerable, ha mantingut el control i no ha donat opció a l’aproximació dels graciencs.

I això que la primera part ha estat trepidant, amb constant intercanvi de gols i amb molta presència d’empats en el marcador. Tot i la sensible baixa del central Bernat Correro, que s’ha sumat a les que arrossegava d’Ismael Bendress i Jordi Sala, el Gràcia ha mantingut el tipus i no s’ha despenjat del partit, d’escasses oportunitats malbaratades i, per tant, de superioritat atacant sobre les defenses. Si al minut 15 ja s’havien aconseguit 20 gols (10-10), el degoteig no ha cessat amb els altres 18 que s’han anotat fins al descans, fruit del parcial 8-10 que ha permés que el Granollers anés al vestidor amb un petit avantatge (18-20).

Les esperances del Gràcia se n’han anat en orris en els primers 10 minuts de la 2a part. La majoria de les seves possessions han acabat en el no-res mentre que el Granollers ha mantingut la regularitat anotadora i ha anat engrandint el marge. El tècnic gracienc Pere Ayats ha intentat canviar la dinàmica amb el temps mort del minut 5, però al minut 8 ha gastat l’últim que li quedava perquè l’equip actuava més amb cor que cap en l’intent d’escurçar la diferència. El parcial 2-8 ha estat una gallega d’aigua freda per als verd-i-blancs i ha escrit la sentència (20-28). Els jugadors graciencs no s’han rendit i han recuperat bona part de l’eficàcia anterior, però només per tornar a una altra llarga fase de repartiment de gols en una porteria i l’altra fins al 29-38 amb què s’ha resolt l’enfrontament més atractiu de la jornada en el grup D de la Primera Nacional.

Sense concessions

El femení gracienc va fer un pas més cap a l’objectiu amb els dos punts aconseguits contra el Mataró (27-20), en un partit en què va haver de picar molta pedra abans de vèncer la resistència del rival (4t classificat) que es presentà disposat a mantenir la ratxa, escurçar la diferència de 5 punts que els separava i no despenjar-se de les possibilitats de classificar-se per a la fase d’ascens. L’enfrontament, doncs, es presentava interessant i oferia, a més, la presència de dues de les màximes anotadores del grup: Janna Sobrepera i Clara Poo. En aquest duel particular, els 13 gols de la Janna van superar força els 5 de la Clara.

El Mataró va plantar cara i es va mantenir dins el partit fins al minut 11 de la segona part. Fins aleshores els dos equips van rivalitzar en encerts i en possessions no culminades, com si un copiés l’altre. Les línies defensives feien bona feina i superar-les representava aprofitar un de cada tres atacs. Els empats van sovintejar en el marcador i s’entrà al darrer minut del primer temps amb empat a 12. Una pèrdua mataronina i una aturada de Mercè Buxó van propiciar els contracops de Janna Soprepera i Berta Prat que van decantar lleugerament el marcador favorable a les verd-i-blanques (14-12 al descans).

El Gràcia va mantenir l’avantatge en la fase inicial de la segona part en què continuà l’intercanvi de gols (20-17). També dos contraatacs, en aquest cas d’Alba Martín, van servir perquè el Gràcia acabés d’obrir la llauna i encarés el 14 minuts pendents amb menys preocupació (22-17). Tot i que en atac no va estar fi en aquell tram final, com que va endurir la defensa tampoc no va permetre la reacció de Mataró i així es produí el 5-3, parcial d’escàs contingut, que establí el 27-20 definitiu. En l’altre partit destacat de la jornada el Sant Vicenç superà La Roca a domicili (24-29) i també allunya un altre possible rival directe.