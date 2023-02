La transformació digital de la teva empresa és possible amb TIC Cámaras

La Cambra de Comerç de Sabadell ha obert la convocatòria ordinària de Tic Cámaras, un programa d’ajudes econòmiques directes a petites i mitjanes empreses de la demarcació, que té com a objectiu ajudar a aquestes companyies en la implementació de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per afavorir la seva transformació digital i, aconseguir així, que augmentin la seva productivitat i competitivitat.

Tot això és possible gràcies a la incorporació de com s’ha dit anteriorment, les noves tecnologies, com per exemple eines de Big Data, de realitat virtual, CRM (gestió de relacions amb els clients), convertir un comerç en comerç electrònic, amb el seu web, botiga en línia, passarel·la de pagament, o, fins i tot, desenvolupant accions de màrqueting digital a través del posicionament web, les xarxes socials, la publicitat de pagament (SEM), l’email màrqueting, creació d’aplicacions mòbil, entre d’altres. Aquestes són moltes de les solucions que s’ofereixen perquè qualsevol negoci funcioni millor gràcies a aquest programa, subvencionat per la Cámara de Comercio de España.

En definitiva, el programa TIC Cámaras té com a objectiu la digitalització de les pimes, ajudant-les a integrar eines competitives digitals claus en la seva estratègia i a maximitzar les oportunitats que la digitalització els ofereix per a reactivar la seva activitat. Tot això a través d’una metodologia mixta d’assessorament i de suport econòmic als seus processos de digitalització i incorporació de les TIC.

Data de termini fixada

El termini de presentació de sol·licituds per beneficiar-se de TIC Cámaras és fins al divendres 24 de febrer a les 14:00 hores, tot i que es podria escurçar en cas que s’esgoti el pressupost del programa. Així mateix, el nombre de places és de 6 empreses i les sol·licituds de participació i admissió d’empreses al programa seran seleccionades per estricte ordre de registre d’entrada de la documentació.

Dit això, Tic Cámaras compta amb un diagnòstic del negoci i un pla personalitzat amb implantació de projecte de digitalització. Pel que fa a la primera fase, que no té cap cost per l’empresa, consisteix en una anàlisi exhaustiva del nivell de digitalització de l’empresa i de les seves possibilitats de millora mitjançant l’estudi de la seva cadena de valor, que permet conèixer la situació del nivell de competitivitat de l’empresa destinatària en el seu entorn econòmic i de mercat. Es proporcionen unes recomanacions d’implantació de solucions que permetin una millora de la competitivitat de l’empresa. “El diagnòstic que es fa en el programa és molt complet, ja que permet saber quines són les àrees de l’empresa que cal digitalitzar. És un pas previ necessari abans del pla d’execució”, detalla la cap d’informació, serveis empresarials i consultoria de la Cambra de Comerç de Sabadell, Amàlia Quera.

Quant a la segona fase del programa, consisteix en un pla personalitzat amb la implantació de solucions, les quals les duen a terme proveïdors externs a la Cambra de Sabadell que han estat triats directament per les empreses beneficiàries. Aquesta fase està subvencionada fins a un 50% per a inversions d’un màxim de 7.000 euros en desenvolupament tecnològic, si bé les implantacions poden ser de major quantitat. Aquest import serà cofinançat per l’empresa en el percentatge que estigui estipulat a la convocatòria.

“El feedback que hem rebut per part de les empreses que l’any passat van ser beneficiàries del programa és molt positiu. Les ajudes econòmiques i l’assessorament del TIC Cámaras els ha permès tirar endavant projectes de digitalització que feia molt de temps que tenien present”, assenyala Amàlia Quera.

El Kit Digital, ‘opció B’

La Cambra de Comerç de Sabadell és des de fa poc més d’un any una Oficina Acelera Pyme, és a dir, està acreditada per assessorar de forma gratuïta a les pimes, autònoms i emprenedors de la seva demarcació en el seu pas cap a la digitalització. Arran d’aquesta distinció, l’entitat econòmica gestiona el programa TIC Cámaras, així com el programa Kit Digital, dotat amb un pressupost de més de tres milions d’euros.