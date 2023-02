L’Astralpool CN Sabadell posa contra les cordes el subcampió d’Europa

Si l’Astralpool CN Sabadell manté el nivell exhibit durant la segona part de la fase de grups de la Champions League, serà dels pocs equips que haurà rebut els elogis de tots els tècnics amb qui s’haurà enfrontat. Aquest vespre, Zivko Gocic, el tècnic del Novi Beograd, no ha estat una excepció, i no ha dubtat a felicitar l’equip de Quim Colet: “Els quatre punts que tenen no són reals. Han jugat molt bé, tant en defensa com en atac”, ha explicat tan bon punt es va acabar el partit disputat a la Finetwork Aquàtics de Can Llong, i que va acabar amb victòria sèrbia (6-8).

El subcampió de la Copa del Rei ha tornat a oferir una imatge molt positiva, plantant cara al subcampió d’Europa durant els trenta-dos minuts, i inclús, arribant al descans amb avantatge (4-3), després d’un gran segon període. El sabadellenc i capità, Sergi Cabanas, Javi Bustos, en aprofitar una superioritat numèrica des de la boia, i Kosta Averka, amb un gran xut, han fet somniar als dos centenars d’aficionats a Can Llong.

A la represa, inici demolidor dels serbis per fer bons els pronòstics: els grecs Dimitrios Skoumpakis, Angelos Vlachopoulos, Strahinja Rasovic i Álvaro Granados, han capgirat el marcador per situar el momentani 4 a 6 i mantenir, ja fins al final, la renda de dues dianes, tot i la segona diana de Kosta Averka (5-7), amb un parcial d’1 a 4. En el darrer i definitiu període, els nedadors han intentat posar setge a la porteria de Joan Pedro Fernández, però no hi ha hagut manera.

Arribats a l’equador de la Champions League, ara el Club Natació Sabadell canviarà de xip i se centrarà en la Divisió Honor, on manté el lideratge i la imbatibilitat, abans de viatjar a Belgrad, el pròxim 17 de febrer, per iniciar la segona volta, ara, a la piscina del Novi Beograd.