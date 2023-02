El Parlament ha aprovat aquesta setmana la llei contra les ocupacions conflictives a les comunitats de veïns. Els canvis legislatius permetran l’Ajuntament engegar el procés judicial en cas que s’hagin acreditat problemes de convivència entre els veïns del bloc ocupat. A més, la mesura permetrà destinar aquests pisos ocupats a “habitatge social”.

El regidor d’Acció Social i Habitatge, Eloi Cortés (PSC), ha aplaudit la nova mesura després que el Govern municipal hagi demanat en els últims mesos més eines per actuar en aquests escenaris. Un dels problemes en el cas de les ocupacions conflictives, argumenta, és que els Ajuntaments tenien pocs recursos per fer-hi front, ja que la responsabilitat per iniciar el procés judicial és de la propietat, sovint grans fons d’inversió. “És vital poder judicialitzar aquesta situació i prendre les mesures pertinents mitjançant una ordre judicial”, sosté.

Al voltant d’una seixantena de casos a Sabadell

Cortés ha especificat que l’Ajuntament haurà d’aportar a la justícia un informe amb actes policials i queixes o denúncies de veïns i ha remarcat que són criteris molt definits. “Tenim molt clar quines ocupacions són conflictives i, per tant, sabem quan actuarem. No impulsarem un desallotjament que no estigui acreditat amb els informes corresponents”, descartant que la llei s’apliqui contra famílies vulnerables.

A Sabadell, assenyala, hi ha al voltant d’una seixantena de casos conflictius identificats. “No és una qüestió numèrica. Té a veure amb l’impacte que en tot l’entorn”, analitza. Un cop obert el procés, la justícia s’encarregarà d’ordenar el desplegament policial per realitzar el desnonament, com passava fins ara.

Una moció presentada al desembre

A finals d’any, Junts va presentar la moció a Sabadell considerant que aquestes ocupacions causen “alarma social” i “degraden la convivència, generen problemes, amenaces i delictes”, va argumentar aleshores el portaveu del grup, Lluís Matas.

En aquell moment, des d’algunes entitats socials i formacions com la Crida, van qüestionar l’eficàcia de la proposta, que pot suposar, insisteixen, un risc per a les famílies vulnerables. “El problema no està en l’ocupació sinó en l’altre delicte que s’està cometent i la justícia no està responent”, va advertir la regidora Anna Lara.