La que va ser regidora, inicialment de CiU, en el mandat 2015-2019 a Sabadell Sílvia Renom -la formació va acabar el període sota el nom de PDECat- serà la número 2 a les llistes d’ERC per a les eleccions municipals del proper mes de maig. És una maniobra per “eixamplar la base”, tal com ha dit el portaveu dels republicans, Gabriel Fernàndez.

Renom ha admès que “tinc un passat”, en al·lusió al seu pas per convergència, però ha asseverat que arriba “com a independent”. Ha explicat que “vaig plegar d’un partit que no existeix i em vaig trobar sense aquest espai polític” i “el projecte que presenta ERC, com el de convergència, concentra moltes sensibilitats”.

“Obrir” el partit

A més, ha apuntat que en l’àmbit local permet fer-ho. Ha recordat que va treballar amb el líder republicà a les eleccions al Parlament de Catalunya de 2015, en la coalició independentista que es va batejar Junts pel Sí. Renom ha afirmat que “em vaig sentir còmode” en aquella etapa.

Fernàndez ha justificat aquest fixatge amb “la intenció d’obrir” el partit i, de fet, s’ha posat com a exemple, ell mateix, “venia de la maragallisme i ara soc candidat a l’alcaldia”. “Estem eixamplant la base”, ha assenyalat i amb el factor comú “de valors bàsics com la solidaritat i el republicanisme”, entre d’altres.