Cinc sèries amb Sabadell com a protagonista

Sabadell és des de fa anys una ciutat atractiva pel sector audiovisual. Fins i tot, molts la consideren com a una ciutat plató.I és que els rodatges de pel·lícules, documentals, sèries i programes de televisió —però també de publicitat, espots i shooting fotogràfic— són molt habituals a casa nostra. El 2022 l’activitat audiovisual a Sabadell va ser frenètica: s’hi van dur a terme una cinquantena de produccions. Es tracta d’un 100% més que el 2021, quan la xifra va ser de 25. De fet, la ciutat va acollir el 2022 més rodatges que el 2019 (41), just abans de l’arribada de la pandèmia.

S’ha de posar en context que l’Ajuntament de Sabadell està adherit des de l’any 2008 a la xarxa Barcelona Film Comission, un organisme que treballa amb la voluntat de promoure i facilitar els rodatges a tot Catalunya i d’estimular i consolidar la indústria cinematogràfica i audiovisual catalana i els serveis que se’n deriven a tot el territori. Arran de l’adhesió, Sabadell disposa de 35 localitzacions, per sota de Sant Cugat (50), Girona (102) i Barcelona (758), però per sobre de Terrassa (17) i l’Hospitalet de Llobregat (30).

Bojos per Molière, ja estrenada

Dit això, a continuació, us detallem cinc sèries que tenen a Sabadell com a protagonista, és a dir, que diverses de les seves escenes s’han rodat a casa nostra. Estem parlant de Bojos per Molière (TVE), Nadie Sabe Nada (HBO Max), SelfTape (Filmin), No voy a pedirle a nadie que me crea (Netflix) i Vitals (HBO Max).

En primer lloc, Bojos per Molière és una sèrie de vuit capítols dirigida pel sabadellenc Héctor Lozano protagonitzada per un grup de joves d’entre 18 i 25 anys que estudien art dramàtic a l’Institut del Teatre de Barcelona. Diferents escenes de la sèrie, que s’emet per TV3 els dilluns, es van gravar a La Faràndula i al Teatre Principal el passat mes d’octubre. Es pot veure també per TV3 a la carta.

En segon lloc, el primer capítol de la sèrie Nadie Sabe Nada, d’HBO Max, es va rodar el 26 d’abril a la seu de l’Orquestra Simfònica del Vallès (OSV), el Teatre La Faràndula. Es tracta d’una producció d’Andreu Buenafuente i Berto Romero que ha fet el salt de la ràdio a la televisió, i que serà més en format programa que no pas de sèrie.

En tercer lloc, trobem la sèrie SelfTape, que s’emetrà aquest 2023 a la plataforma de streaming catalana Filmin. Al setembre es van rodar a l’interior d’alguns immobles de la ciutat escenes de SelfTape, dirigida per Bàrbara Farré i protagonitzada per actrius sabadellenques (les germanes Joana i Mireia Vilapuig). És, a més, la primera producció original de Filmin que es roda a Sabadell.

En quart lloc, l’Hotel Urpí i els carrers adjacents van acollir al març escenes del llargmetratge de l’estrena imminent a Netflix No voy a pedirle a nadie que me crea, del director mexicà Fernando Frías.

I, en cinquè lloc, trobem la sèrie Vitals (HBO), que ja fa uns dos anys que es va estrenar. Sota la direcció del sabadellenc Fèlix Colomer mostra com es va viure la pitjor part de la pandèmia des del Taulí, amb el relat de tots els protagonistes, siguin professionals o pacients, a qui es va seguir durant diferents setmanes de març a juny del 2020.