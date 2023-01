Sabadell és una ciutat plató. Els rodatges de pel·lícules, documentals, sèries i programes de televisió —però també de publicitat, espots i shooting fotogràfic— són molt habituals a casa nostra. El 2022 l’activitat audiovisual a Sabadell va ser frenètica: s’hi van dur a terme una cinquantena de produccions. Es tracta d’un 100% més que el 2021, quan la xifra va ser de 25. De fet, la ciutat va acollir el 2022 més rodatges que el 2019 (41), just abans de l’arribada de la pandèmia.

S’ha de posar en context que l’Ajuntament de Sabadell està adherit des del 2008 a la xarxa Barcelona Film Comission, un organisme que treballa amb la voluntat de promoure i facilitar els rodatges a tot Catalunya i d’estimular i consolidar la indústria cinematogràfica i audiovisual catalana i els serveis que se’n deriven a tot el territori.

Rodatges de grans marques

Els dos principals rodatges que es van rodar el 2022 a Sabadell van ser de les marques BMW i Nike. Pel que fa a l’empresa alemanya de vehicles d’alta gamma, va gravar diverses escenes de l’anunci promocional del nou cotxe BMW X3 a Fira Sabadell [el podeu veure a l’inici de l’article]. El rodatge va tenir lloc els dies 4 i 5 de març: BMW va decidir mantenir el secretisme de la ubicació per evitar l’expectació.

Quant a Nike, va rodar algunes escenes d’un anunci protagonitzat per futbolistes internacionals (futbol 11, futbol sala i street football), anomenat Never Settle, Never Done, als camps de futbol de Can Rull (gespa i sorra) i els espais contigus. La filmació va tenir lloc el dia 20 de maig. Com es pot veure en el vídeo, també apareixen els pisos característics del barri de Can Rull.

Més anuncis de ressò internacional

Els anuncis de Nike i BMW no van ser els únics que es van gravar a Sabadell. Empreses de gran renom com Starbucks i Kinder també han dut a terme rodatges a la ciutat. Starbucks, cadena internacional de cafeteries, va rodar diferents escenes a l’avinguda de França el passat 18 de març. L’anunci, per això, encara no ha sortit a la llum. Per la seva banda, Kinder també va gravar escenes a la piscina de Cal Marcet, al 3 de febrer. Com Starbucks, però, l’anunci tampoc s’ha fet públic encara.

Així mateix, marques nord-americanes també han filmat anuncis a Sabadell: Eli Llilly (farmacèutica) va rodar al parc Catalunya el 16 de juny; Rexulti (farmacèutica) ho va fer als jardinets de l’antiga Caixa Sabadell el 8 de setembre; i Voya (aplicació financera) va convertir el carrer de Filadors en un carrer típic del downtown d’una gran ciutat americana, i també va filmar a la plaça de l’Argub.

Quant a shootings fotogràfics, el més rellevant va ser el de l’empresa Lefties, que va fer diferents sessions a la Pista Coberta d’Atletisme de l’escenari. Lefties disposa de moltes fotografies a la seva web de la seva línia esportiva de dona en què de fons es pot veure la Pista Coberta. Altres marques que també han utilitzat aquest espai van ser Oysho, Puma o Cupra. El 2021 també la va utilitzar la marca britànica de vehicles de luxe, Bentley.

HBO aposta per Sabadell

D’altra banda, Sabadell també ha comptat amb diferents produccions de la plataforma de streaming HBO Max. En primer lloc, el 26 d’abril es va rodar a la seu de l’Orquestra Simfònica del Vallès (OSV), el Teatre La Faràndula, el primer capítol de Nadie Sabe Nada, el programa d’Andreu Buenafuente i Berto Romero que ha fet el salt de la ràdio a la televisió.

En segon lloc, també es van rodar escenes del proper documental que encara està produint Fèlix Colomer per HBO. El sabadellenc ja va gravar a Sabadell, concretament al Taulí, el documental Vitals, que narra la pitjor etapa de la pandèmia als hospitals. En tercer lloc, al setembre es van rodar a l’interior d’alguns immobles de la ciutat escenes d’una sèrie s’emetrà aquest 2023 a Filmin. Es tracta de SelfTape, dirigida per Bàrbara Farré i protagonitzada per actrius sabadellenques (les germanes Joana i Mireia Vilapuig). És, a més, la primera producció original de Filmin que es roda a Sabadell.

Més enllà de HBO, Sabadell també ha acollit filmacions de Prime Video i de Netflix. De la primera plataforma, la ciutat va ser protagonista al febrer de gravacions de la pel·lícula Run Baby Run, del sabadellenc Tony Andújar. L’Eix Macià va ser el lloc escollit. De la segona plataforma, l’Hotel Urpí i els carrers adjacents van acollir al març escenes del llargmetratge de l’estrena imminent a Netflix No voy a pedirle a nadie que me crea, del mexicà Fernando Frías.

Diverses produccions televisives

Seguidament, pel que fa a les produccions televisives destacava especialment la nova sèrie de TV3 Bojos per Molière, creada pel sabadellenc Hèctor Lozano i on sortiran Marc Balaguer i Elisabet Casanovas, que s’estrenarà el pròxim 30 de gener. Diferents escenes de la sèrie es van gravar a La Faràndula i al Teatre Principal el passat mes d’octubre.

A més, es va filmar a Sabadell el programa Sense Ficció de TV3 sobre les riudades de l’any 62. La filmació va tenir lloc el 16 de maig al voltant del riu Ripoll. El 25 de novembre també es va rodar un altre Sense Ficció, que s’estrena l’abril de 2023 i que té com a protagonista la soprano Begoña Alberdi. Televisió Espanyola també va rodar escenes del programa divulgatiu Qué Animal, el 10 d’octubre.

I, finalment, com a curiositat, l’avinguda de França va ser escenari d’escenes del videoclip de la cançó RQR del cantant Vic Mirallas, a principis d’abril.