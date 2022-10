Graven a Sabadell la nova sèrie de TV3, ‘Bojos per Molière’: FOTOS

Un gran desplegament de càmeres, actors, personal, camions, carpes, roba i tanques ha sorprès els sabadellencs que passejaven pel carrer Tres Creus, aquest dijous al migdia. S’hi està preparant el rodatge de la nova sèrie que TV3 estrenarà a principis de 2023, Bojos per Molière. Algunes de les escenes de la producció es graven aquests dies a Sabadell, d’on precisament és el creador de la sèrie, el guionista Héctor Lozano.

La sèrie abordarà el món de la interpretació. Concretament, se centrarà en les vivències, històries i relacions d’un grup de joves d’entre 18 i 25 anys que estudien art dramàtic a l’Institut del Teatre de Barcelona. És per això que aquest dijous a la tarda es graven algunes escenes de Bojos per Molière al Teatre la Faràndula. Demà, divendres 28 d’octubre, es gravaran més imatges per a la sèrie al Teatre Principal. Per altra banda, també hi ha cartells avisant sobre al filmació a la zona de l’Eix Macià.

Diversos camions han aparcat aquest dijous al migdia al carrer Tres Creus, gairebé a la cruïlla amb el carrer de Sant Joan. Dels vehicles, n’han sortit els equips de rodatge, centenars de peces del vestuari dels actors i mobiliari per a les escenes. Fins i tot, a la plaça de Miquel Crusafont, s’hi han instal·lat tres carpes per a l’equip de producció i els actors o un taulell amb una màquina de cosir per a confeccionar el vestuari.

A banda dels escenaris sabadellencs, Bojos per Molière també comptarà amb dos actors protagonistes nascuts a la ciutat, Marc Balaguer (1995) i Elisabet Casanovas (1994). L’actriu ja va aparèixer a la reeixida sèrie que va crear Héctor Lozano, estrenada el 2015, Merlí.