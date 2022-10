El sabadellenc Héctor Lozano és el creador, guionista i director de la gran aposta en ficció de TV3 per a principis de 2023, Bojos per Molière. Serà una sèrie de vuit capítols protagonitzada per un grup de joves d’entre 18 i 25 anys que estudien art dramàtic a l’Institut del Teatre de Barcelona. Actualment, es troba en fase de rodatge i, de fet, aquesta setmana es gravaran algunes escenes a Sabadell. Concretament, al Teatre la Faràndula i al Teatre Principal, el 26 i 27 d’octubre, segons han confirmat al Diari fons de la productora Veranda.

Entre els actors principals de la sèrie hi hauran dos sabadellencs: Elisabet Casanovas, que ja va aparèixer a Merlí, i Marc Balaguer, que va viure una gran eclosió en el món de la televisió el 2010 amb Polseres Vermelles. En el repartiment també hi haurà Albert Salazar i Ferran Rull, segons ha avançat el digital TVienes. Altres localitzacions on ha arribat el rodatge són l’Estació de França i el Teatre Grec de Barcelona.

Serà una sèrie que equilibrarà comèdia i drama, amb moments divertits i d’altres emotius. L’acció se situa en la Barcelona postolímpica de 1997, precisament una època en què Héctor Lozano estudiava Direcció Escènica i Dramatúrgia a l’Institut del Teatre de Barcelona. Bojos per Molière és una nova aposta de TV3 per una altra creació de sabadellenc, després de l’èxit internacional de Merlí i Merlí: Sapere Aude.

‘Las Invisibles’, primer a Llatinoamèrica

No serà l’única creació d’Héctor Lozano que veurà la llum aquest 2023. El sabadellenc també és el guionista de Las invisibles, una producció de Morena Films i VIS per a Paramount+ que va acabar el rodatge el mes de juny i que s’estrenarà, primerament, a Llatinoamèrica.

Cinc dones que treballen en dures condicions com a cambreres en un hotel de la costa mediterrània protagonitzaran la sèrie, que ha rodat a localitats com el Masnou, Calella, Vilassar, Montgat o Santa Susana. En aquest darrer municipi s’hi ha ubicat l’hotel on treballen les protagonistes.

Les actrius que a la sèrie encarnaran les treballadores són la reconeguda Lolita Flores, María Pujalte (a Merlí Sapere Aude és María Bolaños), Yaël Belicha, Elena Irureta, Yoshira Escárrega, Paula Mirá i Paula del Río. Per altra banda, també hi veurem Alfonso Lara Oriol Tarrasón, Martí Cordero o Manu Fullola.

L’aura de la sèrie serà optimista i les adversitats deixaran marge per als “somnis, els petits plaers de la vida, les esperances i l’afany de superació”, segons es presenta la producció de VIS i Morena Films.

La llarga trajectòria d’Héctor Lozano

Héctor Lozano (1974) va estudiar Direcció Escènica i Dramatúrgia a l’Institut del Teatre de Barcelona, entre 1996 i 2001. Tot i que és reconegut per ser el creador de Merlí i Merlí Sapere Aude, la seva trajectòria arrenca molt abans com a guionista.

Va començar el 2001 a l’equip de Jet-Lag (TV3), any en què també treballa a La Columna, de Júlia Otero. El 2004 comença a escriure guions per a Los Lunnis (TVE) i Ventdelplà (TV3). En els pròxims anys treballa per a altres sèries de la cadena catalana com Mar de fons, El cor de la ciutat i La Via Augusta. El 2009 coescriu l’argument de La Riera i, després, n’és el coordinador de guions durant dos anys.

Ho deixa per a embrancar-se en Merlí, de la qual va ser creador, guionista i coproductor executiu. Lozano va escriure els 40 capítols de la sèrie, repartits en tres temporades entre 2015 i 2017. Posteriorment, és guionista de l’spin off de Movistar Merlí Sapere Aude.

Netflix, Canal Plus França i Atresmedia van adquirir els drets de Merlí. La sèrie va guanyar els premis Iris i Zoom i va rebre dues nominacions, als premis Prix Europa i com a millor sèrie als Premis Feroz 2017.