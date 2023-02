Santi Colomer, nou director general de l’àrea del vehicle d’ocasió de Movento

En el procés de restructuració de l’equip directiu de Movento, la divisió especialitzada en l’automoció de Moventia, el Consell d’Administració ha nomenat a Santi Colomer Martí nou director de les àrees del vehicle d’ocasió i Car-as-a-Service, amb l’objectiu d’orientar a Movento a cobrir les necessitats actuals i futures del client en el mercat de l’automoció. “Ens trobem en un moment de relleu generacional i tenim clar que la quarta generació de la família Martí ha de ser l’encarregada de portar Moventia a la mobilitat del futur”, explica el president de Moventia, Miquel Martí Escursell.

Santi Colomer Martí és membre de la quarta generació de la família Martí, propietària del grup Moventia, i des d’aquest 2022 un dels cinc membres del Consell d’Administració. Colomer és llicenciat en direcció i administració d’empreses i màster en direcció d’empreses per ESADE, a més d’Executive MBA (EMBA) per IESE Business School. L’any 2012 va fer el salt a l’empresa familiar com a director de Calella Moventis. Un any més tard, en el 2013, va ser nomenat director de màrqueting corporatiu del grup Moventia. Després d’aquesta etapa de sis anys, l’any 2019, va passar a ser el director general de Diversificació de Movento, liderant les àrees de vehicle d’ocasió, el negoci de motos, camions, renting, rent-a-car i recanvis dins d’aquesta divisió.

En aquest 2023, l’equip directiu de Moventia ha confiat a Santi Colomer de dues de les àrees més estratègiques per a Movento, amb l’objectiu de guiar a la divisió cap al futur del sector de l’automoció. “Estem adaptant-nos a un mercat instal·lat en un canvi constant, on la digitalització i els nous serveis de mobilitat van a jugar un paper determinant en l’evolució del sector. Agraeixo a la família que em faci confiança per adaptar Movento als reptes del futur de la mobilitat privada”, apunta Colomer.