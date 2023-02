Igualada i Sabadell

[Per Josep Mercadé, periodista]

Per segona vegada en els últims anys, la ciutat d’Igualada és present en un acte electoral a Sabadell. Aquest diumenge, l’alcaldessa, Marta Farrés, va compartir amb el candidat del PSC a l’alcaldia de la capital de l’Anoia, Jordi Cuadras, la presentació de la seva candidatura a Fira de Sabadell. La primera vegada amb protagonisme igualadí va ser el 2018. Lourdes Ciuró va presentar-se com a alcaldable pel PdeCAT, que finalment ho va ser de Junts per Sabadell, convidant l’alcalde Marc Castells del mateix partit.

Les dues presències igualadines s’han produït en circumstàncies diferents. L’alcaldable del PSC a la capital de l’Anoia curiosament es presenta en coalició amb els Comuns d’aquella ciutat. L’actual alcalde ho farà amb les sigles de Junts per Igualada.

Ves per on, doncs, que tenim dues ciutats allunyades entre si, però amb similituds i formes diferents de fer front als reptes municipals. Sabadell i Igualada han compartit la crisi del sector tèxtil, en el seu cas del punt i també de la pell, que és la seva indústria més tradicional. Val a dir que davant d’aquestes situacions adverses, els de l’Anoia han sabut reaccionar i cercar noves fórmules per fer-hi front.

Pel que fa a les diferències, una de les més significatives és el nombre d’habitants. A Sabadell passem dels 200.000 habitants i a Igualada estan en 40.000. Les dues ciutats comparteixen conurbació industrial. Més petita a l’Anoia, és clar, però molt potent formant l’anomenada Conca d’Òdena. Els darrers anys, a Igualada han fet esforços per situar-se al mapa com un referent. Per tant, és bo que els nostres polítics cerquin el coneixement d’altres realitats que puguin aportar-nos idees per seguir endavant.

Un dels aspectes que la capital d’Igualada està entomant amb força és el del turisme. Mentre que a Sabadell es retarda la futura oficina de turisme a la Casa Duran, els d’Igualada, a banda de disposar des de fa temps d’una oficina ben dotada, el setembre passat van inaugurar un alberg i un centre d’interpretació del Camí Ignasià en un emblemàtic edifici de nom Cal Maco que ha estat rehabilitat per a aquest nou ús.

De fet, els de l’Anoia, en competència directa amb Manresa–un cas semblant al de Sabadell i Terrassa– han aprofitat la celebració el 2022 dels 500 anys de l’arribada de Sant Ignasi a Montserrat i a Manresa per potenciar aquest camí que comença a Loiola, al País Basc, i que està sent alternativa a la massificació del Camí de Sant Jaume. Està clar que aprendre uns dels altres sempre és bo.