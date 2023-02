La Joventut Atlètica Sabadell posa en marxa un pla estratègic per recuperar un lloc a l’elit

L’atletisme sabadellenc sempre ha gaudit d’extraordinaris referents, començant pel mateix president de la Joventut Atlètica Sabadell (JAS), el mític Josep Molins, esportista olímpic. Molts d’aquests atletes s’han format a la centenària entitat de la nostra ciutat i com a club ha viscut moments de glòria en l’àmbit estatal, amb títols i rècords a la màxima categoria. Els últims anys, però, ha perdut l’estatus a l’elit i això ha provocat una profunda reflexió i també l’activació d’una estratègia a diferents àmbits amb l’objectiu de recuperar un lloc en el primer pla de l’atletisme estatal a mitjà termini.

“Continuem sent un referent i un puntal a Catalunya en categories de Promoció, però ara mateix el primer equip no competeix al màxim nivell”, admet el vicepresident de la JA Sabadell, Jordi Molins, qui també exerceix de vicepresident a la Federació Catalana d’atletisme. Segons ell, conflueixen diversos motius: “el relleu generacional, els canvis d’entrenadors i directius i també un fet important: s’ha perdut el sentit de pertinença al club. És una de les coses que intentem recuperar”.

Les fornades no sempre són bones i, d’altra banda, les motivacions, esportives i econòmiques, d’altres clubs han provocat la fuga de joves atletes. “Evitar això és un dels nostres reptes. S’han pres mesures per mantenir grups amb perfil més escolar, en categories com sub-16 i sub-18. Abans s’abocava als atletes als grups adults, la qual cosa generava pèrdua de motivació en molts casos i marxaven. Ara estem treballant per millorar la vinculació dels grups de tecnificació per facilitar la consolidació d’atletes de més nivell”, explica el secretari de l’entitat, Joan Manel Prieto, i peça fonamental en tot aquest pla de transformació.

Afegeix que la “prioritat és posar les bases d’un primer equip amb un esperit casolà, potenciant la generació del 2003/07 que ofereix atletes amb una gran projecció. L’objectiu és evitar sortides a altres clubs i, per això intentem crear un escenari adequat en el qual els atletes de l’escola se sentin a gust i notin una motivació”.

Aprofitar la marca

Jordi Molins no vol utilitzar el verb “ressorgir” perquè considera que la Joventut Atlètica Sabadell és “una marca reconeguda i de prestigi i es tracta de millorar les prestacions per recuperar el màxim nivell del primer equip. Hem de reconèixer que altres clubs de Catalunya han sigut capaços d’aprofitar el talent d’atletes de Sabadell. Nosaltres no buscarem a fora perquè no és l’ADN de l’entitat, però cal treballar per reforçar l’esperit de pertinença i explicar-ho bé als atletes. L’altre argument que els hi podem oferir són les millors instal·lacions de Catalunya”.

El pla estratègic no s’atura en l’apartat esportiu sinó que es trasllada a altres aspectes amb la idea de facilitar mecanismes d’interactuació entre els mateixos atletes. Això suposa millorar la imatge i reforçar el paper i presència del club a les xarxes socials. En l’àmbit social, Prieto considera que “s’estaven aplicant unes quotes poc actualitzades i fora del context actual i de forma progressiva s’anirà corregint. Aquesta pujada repercutirà en la formació dels monitors i tècnics i augmentar el nombre de persones vinculades a les àrees d’administració, comunicació i serveis en definitiva”. També es treballa per aconseguir un espònsor principal.

Els protagonistes

Crear vincles i enfortir les relacions entre els atletes. Amb aquest objectiu la Joventut Atlètica Sabadell va organitzar una jornada de convivència a les instal·lacions de l’Estadi Josep Molins de Sant Oleguer. No només van participar els esportistes sinó també els responsables de comunicació del club, sota la coordinació de Joan Manel Prieto. Tot plegat per conèixer les seves inquietuds i treballar conjuntament en l’actualització de material per la pàgina web de l’entitat i fer pinya.

Els protagonistes, què en pensen? Quina ha estat la seva trajectòria fins ara? Quins són els seus reptes de futur? Globalment, se senten “orgullosos” de pertànyer a un club com la JAS i valoren, per damunt de tot, les excel·lents instal·lacions per entrenar, com la Pista Coberta.

Merem Gabriel

Fondista sub-20, campiona d’Espanya sub-18 en els 5.000 metres l’any passat i internacional amb la selecció espanyola a l’Europeu de Jerusalem U18. És atleta de la JAS des de la categoria sub-14 quan tenia 12 anys. Es va iniciar en el grup de Pep Molins i a les últimes temporades entrena en un grup de fons a Sant Cugat. “Guanyar el campionat d’Espanya era l’objectiu de la temporada passada i va ser important. Després d’haver estat internacional i viure una gran experiència, ara em plantejo tornar a l’Europeu i millorar resultats”. S’apunta al pla de la JAS: “ha estat el meu club de sempre i és el de la meva ciutat. Per això suposa un orgull defensar la seva samarreta”.

Roger Martínez

Atleta de tanques (sub-23), habitual medallista als Campionats d’Espanya les darreres temporades. En l’última va assolir el bronze en el sub-20 d’aire lliure a Torrent. “Vaig quedar encara més content per l’evolució en els aspectes tècnics d’una prova molt complicada”, explica. El seu objectiu més immediat és fer un bon paper al campionat d’Espanya absolut de pista coberta a Madrid el 18 i 19 d’aquest mes de febrer. “És una fita important en el meu primer any com a sub-23”, subratlla.

La facilitat per entrenar és el principal avantatge. “A Sabadell disposem de grans instal·lacions, especialment en proves tècniques com la meva, i això és un luxe. Si he de posar un ‘però’, caldria una renovació de les tanques”.

Max Peula

Campió d’Espanya sub-16 de 300 metres en pista coberta a Sabadell la passada temporada. Una lesió li va impedir arribar en condicions als campionats d’aire lliure de l’estiu, però el desembre va baixar en 7 segons (6,99) la seva marca de 60 m i va acostar-se al rècord de Catalunya.

Fill de dos atletes històrics de l’entitat, Mònica Marín i Dani Peula, des dels 8 anys milita al club. “Per a mi córrer a la JAS és una molt bona experiència. Tinc aquí els meus amics des de petit i treballo amb l’entrenador, Juan Pedro Martínez, que va entrenar als meus pares. És una cosa que m’agrada molt compartir-la. També som els més afortunats de Catalunya en instal·lacions”.

Sofia Santacreu

Actual campiona d’Europa sub-18 dels 5.000 metres marxa a Jerusalem i campiona d’Espanya. Va arribar a l’entitat en la categoria sub-16 i actualment entrena al CAR de Sant Cugat amb el tècnic Sergio Ezquerro. “Faig una lectura molt positiva de la temporada passada, superant els problemes físics de l’inici gràcies al treball mental que vaig fer juntament amb la família i el meu equip tècnic que em va permetre guanyar”.

Sofia compleix la tercera temporada al club. “M’he trobat molt còmoda, ja que es posa a les persones per sobre dels resultats i això, per mi, és molt important. Sento l’orgull de poder defensar la mateixa samarreta que atletes mítics que han passat per la JA Sabadell”.