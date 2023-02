Carnestoltes 2023 a Sabadell: consulta què fan al teu barri

El rei Carnestoltes ja és a la ciutat i, amb ell, arriba un esclat de colors, brilli-brilli i tambors que faran eco als nostres carrers. Una desena de barris han organitzat la seva propia festa, que convergirà amb la rua de Sabadell. Divendres i dissabte es concentren les activitats als diferents barris de la ciutat com a aperitiu de la gran rua de Disbauxa, el proper diumenge.

El Poblenou

Ho celebraran una setmana més tard, però serà una festa gran al barri. El Poblenou ha citat els seus veïns el proper dissabte 25 de febrer a les 16h al pati de l’escola Juan Ramón Jiménez, on s’iniciarà una rua i es premiaran les disfresses més trencadores. Els més originals d’enduran un premi. Al barri també se celebrarà el Carnaval amb una gran xocolatada per a tothom.

Ca n’Oriac

Una gran rua desfilarà pels carrers del barri comercial del nord. Dissabte 18, a les 14h, els participants de la rua ja es concentraran al carrer Arousa i la desfilada s’enfilarà pels carrers a les 17h. Fins a les 21.30h, tot serà gresca al barri de Ca n’Oriac.

Torrent del Capellà

El Torrent del Capellà ha constituït la seva personalitat al voltant del seu Carnestoltes. Enguany, hi participaran 110 persones a la rua, de la temàtica de la pantera rosa. Dissabte, s’incorporaran a la rua de Ca n’Oriac. Surten de l’esplanada d’Hortènsies i Gardènies cap a c. Clavells travessen Rda. Collsalarca i s’incorporen al c. Arousa.

La Plana del Pintor

Dissabte 18, la concentració dels participants es farà al carrer dels Pins, conjuntament amb la carrossa a les 16h. El camió sense participants, baixarà fins a Alcalde Moix, plaça Espanya, Gran Via, carrer Alcalde Ribé i Berenguer el Gran, on esperarà per incorporar-se a la rua de Ca n’Oriac, a les 17h.

Can Deu

Serà una festa gran. Dissabte 18, de 15h a 16.30h s’iniciarà una rua des de l’escola. A les 17h, hi haurà actuacions, tallers i música. També la crema del rei Carnestoltes. I un tastet per a omplir panxa, amb xocolatada per als qui hi vagin. “Hi haurà una bona ambientació musical”, avança Juan Juárez, president de l’associació de veïns.

Torre-Romeu

Dissabte 18, la rua de Torre-romeu s’iniciarà a les 17.30h. El recorregut serà des de la plaça Karl Marx, Flamicell, Segre, Noguera Pagaresa, Ronda el Ebre, Sau i final al Mercat Municipal. No serà l’única activitat: hi haurà ball fins les 21.30h al Mercat del barri.

La Creu de Barberà i els barris del sud

Divendres 17 està previst que a les 17:30h s’iniciï la rua popular que desfilarà des de la plaça Picasso fins a la plaça de les Termes on es farà la desfilada de totes les comparses. L’inici de l’acte serà a l’Institut Ribot i Serra. Allà, alumnat de primer d’animació sociocultural dinamitzarà els diferents grups del centre que també participen amb diferents comparses. El tema escollit enguany ha estat Personatges i moments històrics. S’ha volgut posar en valor el paper de moltes dones silenciades al llarg de la història i moments històrics que han fet avançar el món. A les 18.30h és l’inici de la festa Carnestoltes, on tindrà lloc una mostra de ball i música. Més tard, el 25 de febrer, se celebrarà la festa a la Creu de Barberà. Durant el mati i fins el migdia, hi haurà diferents activitats familiars a la plaça de la Creu de Barberà, actuacions infantils i música. De 12 a 14h, tindrà lloc un concurs disfresses per modalitats i, de 13 a 15.30h, vermut i botifarrada pels assistents. La festa finalitzarà a les 16h. La Creu Alta Dissabte 18, els tallarets celebren el seu propi Carnaval. La concentració dels diferents participants es farà a la plaça Lluis Subirana a les 16h. A les 16:30 s’iniciarà la rua pels carrers Sant Miquel, Can Puiggener, Vilarrúbias, Onze de Setembre i plaça de La Creu Alta. Durant la festa a la plaça, es farà la crema de carnestoltes en un recipient tipus bidó. Carnestoltes a Sabadell: així viurà la festa la ciutat