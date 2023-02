Carnestoltes a Sabadell: així viurà la festa la ciutat

Sabadell encara el cap de setmana del 18 i 19 de febrer amb ganes de viure un Carnestoltes ple d’activitats que engresquin els veïns. Se celebraran a carrers, mercats municipals i centres educatius i la cita principal, com sempre la rua de Carnaval, serà diumenge a partir de les 17h, amb sortida des de la cruïlla de l’avinguda de Francesc Macià amb el carrer de Francesc Layret.

La comitiva seguirà per la carretera de Prats de Lluçanès, la plaça de la Creu Alta, l’avinguda de l’Onze de Setembre, la plaça de les Dones del Tèxtil, la via de Massagué, la plaça de l’Àngel, el passeig de Manresa, el passeig de la Plaça Major, la plaça del Doctor Robert i la Rambla, fins a la cruïlla de l’avinguda de Barberà amb la Gran Via.

L’activitat festiva continuarà entre la plaça del Doctor Robert i el Racó del Campanar. A les 19 h, hi haurà l’actuació musical del grup vallesà Los Mucca. A les 21 h, tindrà lloc el missatge del rei Carnestoltes i l’entrega de premis, i a les 21.30 h, es produirà la fi del Rei Carnestoltes amb l’arribada de la Vella Quaresma i la baixada dels angelets pel campanar de Sant Fèlix. Una imatge icònica de la celebració a Sabadell.

Activitats el dissabte

Les activitats començaran el dissabte 18 de febrer, a les 17 h, a la plaça del Doctor Robert, on tindran llocs tallers i l’onzena edició del concurs de disfresses infantils i familiars amb animació infantil. A les 20 h hi haurà el pregó del Rei Carnestoltes i l’entrega de premis del concurs infantil de disfresses.

Mentrestant, al Racó del Campanar, tindrà lloc la preparació de la Catxaruta, la sopa calenta de Carnaval pròpia de Sabadell.

A les 21 h, els catxaruterus reials serviran el sopar a preus populars. Finalment, a les 22 h, serà el torn del Ball de nit amb l’actuació de Marikarmen free.

Més activitats el diumenge

A banda de la rua de Carnestoltes, el diumenge a les 12 h, a la plaça de Sant Roc, hi haurà el Ball de Gitanes de Sabadell. A les 13 h tindrà lloc un vermut amb música ambient de DJ’s a la plaça del Doctor Robert.

Els actes han estat presentats per l’Associació Grup Disbauxa de Carnaval – l’entitat encarregada d’organitzar-los–, que aquest any dedicarà la celebració a l’enyorat Perico Nas de Mico, Pere Elias. També pel regidor de Cultura, Carles de la Rosa, que ha destacat “la gran quantitat d’entitats, comparses, associacions veïnals, mercats, centres educatius i colles locals i de fora que hi participen”.

Carnaval als barris

D’altra banda, diferents associacions de veïns de Sabadell organitzaran activitats de Carnestoltes als següents barris: Ca n’Oriac, Creu Alta, Plana del Pintor, Poble Nou de la Salut, Les Termes i entitats del districte VI, la Creu de Barberà, Can Deu i Torre-romeu.

Els horaris i els recorreguts exactes s’estan acabant de confirmar.

El Carnaval a l’escola

Un cop superada la pandèmia, un gran nombre de centres d’estudi de la ciutat passejaran enguany les seves disfresses pels carrers de Sabadell: les escoles Arraona, Jesús Salvador, Andreu Castells, Servator, Calvet d’Estrella, Roureda, Cifuentes, Escola Pia, el Centre d’estudis Serra, l’Escola del Sol, Ramar, la Institució Escolar Tarrés, Can Deu, Sagrada Família, l’Agrupació Pedagògica Sant Nicolau, Juan Ramon Jimenez, Jaume Viladoms, les escoles bressol Xip Xap i Cau Catau i les AMPAS de l’escola La Trama i Enric Casassas i l’esplai La Masia.

Les rues dels centres educatius tindran lloc divendres 17 de febrer, al llarg del dia. Tot i això, el dia 16 de febrer sortirà al carrer l’escola Llar Mare de Déu del Pilar i el 18 de febrer ho farà l’esplai La Baldufa.

Activitats als Mercats Municipals

La celebració del Carnaval també arribarà als Mercats Municipals de la ciutat. El dissabte 18 de febrer hi haurà un concurs de disfresses al Mercat Central per a nens i nenes de 3 a 13 anys, amb una bicicleta per al primer premi i un val de compra per a material escolar per al segon i tercer premi.

Per participar en el concurs, cal apuntar-se a la parada d’informació el mateix dissabte de 10 a 11 del matí. Les parades més ben disfressades del Mercat Central també participen en un altre concurs. La clientela les podrà votar i se sortejaran entre els participants 3 vals de compra de 50 €. Finalment, el dia 22 al matí, al Mercat dels Merinals, tindrà lloc un esmorzar de sardines a la brasa organitzat per la peixateria del mercat. Aquesta activitat, però, no és gratuïta.

Consulta el cartell i el programa sencer de Carnestoltes a Sabadell.