Mor Pere Elias, l’animador infantil Perico Nas de Mico

El món de l’espectacle sabadellenc està commocionat i de dol. Tant Pere Elias com el seu personatge animat, el Perico Nas de Mico, eren molt estimats per tothom. La mort dimarts passat de l’animador infantil, als 54 anys, ha causat un gran impacte a la ciutat.

Des de feia molts anys actuava a espectacles de la ciutat, especialment en el carnaval. La seva presència en aquesta festa era molt esperada pel públic familiar sabadellenc.

“Era una persona molt viva, amb molt color, sempre duia una rialla i l’encomanava. Amb la notícia ens vam quedar petrificats, molt tristos. No ens ho crèiem”, lamenta el president del grup Disbauxa, Joan Carles Cosidó. Pere Elias havia col·laborat durant molts anys amb l’entitat per fer possible el carnestoltes sabadellenc.

“El seu espectacle era un clàssic del dissabte a la tarda. Mentre es feien talles i es preparava el concurs de disfresses, amenitzava la canalla. Els nens ja l’esperaven cada any. Arribava amb la seva moto, ràpidament es ficava en el seu personatge i no l’abandonava en cap moment. Feia jugar i gaudir a tothom”, recorda Cosidó.

Des de Disbauxa es plantegen preparar alguna mena d’homenatge per recordar l’artista en el pròxim carnaval. A títol personal, “era un tresor”, apunten des de l’entitat.

A la ciutat, també actuava a celebracions de barri, com per exemple a la Festa Major d’Hostafrancs, on el juliol passat va captar tots els presents amb la seva proposta divertida i dinàmica, convertit en pallasso.