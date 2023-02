Arrenca un Dijous Gras marcat per la tradició… o no tant, perquè hi ha tot un món gastronòmic per descobrir a mossegades en aquesta jornada assenyalada en vermell al calendari.

La botifarra d’ou clàssica conviu amb sabors innovadors, com el de pizza pepperoni. D’on ve la celebració? Descobreix com es viu avui a Sabadell.

L’atletisme sabadellenc sempre ha gaudit d’extraordinaris referents, començant pel mateix president de la Joventut Atlètica Sabadell (JAS), el mític Josep Molins, esportista olímpic. Els últims anys, però, ha perdut l’estatus a l’elit i això ha provocat una profunda reflexió i també l’activació d’una estratègia a diferents àmbits amb l’objectiu de recuperar un lloc en el primer pla de l’atletisme estatal a mitjà termini.

“Ja han vingut a dir-me que d’aquí a un mes he de deixar l’hort perquè començaran les obres”. El Jesús acumula més de cinc dècades llaurant la terra. Amb 91 anys, s’apropa cada dia fins al terreny que cuida religiosament al costat de l’Aeroport de Sabadell. Durant el primer trimestre del 2023, allà està previst que comencin els treballs per construir el Portal Sud, on haurà de deixar el terreny.

192 contenidors d’escombraries cremats l’any 2022. Per vandalisme o accident, l’any passat el foc va fondre pràcticament uns 200 contenidors. La xifra suposa el 3,5% de tots els que hi ha instal·lats a Sabadell.

El malestar entre els treballadors i propietaris de les naus del Polígon Industrial del Pla de la Bruguera, a Castellar del Vallès, és creixent. En les últimes setmanes, les raves de música electrònica han conquerit els carrers de la zona, que queda sovint bruta després del bullici.