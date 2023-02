La vetlla de Carnestoltes disfressa Sabadell

La prèvia de Carnestoltes s’ha viscut amb intensitat a Sabadell. La ciutat tenia ganes de festa i s’ha notat. Durant la jornada del dissabte els carrers han començat a omplir-se de petits i grans guarnits amb les seves millors disfresses. Per preparar-se per a la gran jornada del diumenge i, inaugurar la festivitat s’han celebrat un conjunt d’activitats a la plaça del Doctor Robert.

Concurs de disfresses

Els actes principals s’han celebrat durant la tarda. El primer d’ells ha estat l’onzena edició del concurs de disfresses. Un esdeveniment en el qual els infants sabadellencs, grups d’amics i famílies han presentat les seves millors gales dalt l’escenari de la plaça. Per dinamitzar la cita s’ha comptat amb tres presentadors que han posat ritme amb música i balls per a tots els presents. Mentrestant, també s’ha pogut gaudir de diferents tallers com el de pintar cares o el de màscares.

L’activitat, com també les de la resta de la jornada, ha estat organitzada per l’Associació Grup Disbauxa de Carnaval. Un dels seus membres, David, ha valorat la tornada de la festivitat a Sabadell: “Enguany esperem més participació, per exemple a la rua de diumenge calculem que hi haurà 600 més”. Pel que fa als ànims, també s’ha mostrat molt content: “La gent s’ha bolcat amb el Carnestoltes, fa dos mesos que estem ultimant els preparatius i crec que aquest any batrem rècords d’assistència”.

Pregó del Rei Carnestoltes

Tot seguit, ha arribat un dels moments més esperats de la vetllada. El pregó del Rei Carnestoltes. Sa majestat ha tornat a visitar la ciutat per desfermar la festa i la bogeria entre els sabadellencs. Amb un discurs ple de sàtira i crítica envers la gestió municipal i els macroprojectes, així com de denúncia de les violències masclistes, s’ha donat per a inaugurada la festivitat d’enguany.

La presència del Rei ha servit també per donar els premis del concurs de disfresses. El jurat ha valorat les categories d’individual, grupal i familiar. Una tria que s’ha fet difícil. Per això, s’ha decidit donar més premis extra destacant altres aspectes com el de l’originalitat. Així doncs, s’ha premiat disfresses d’Avatar, d’UP, de muntanya russa o fins i tot d’El Llaminer. Un gran moment que ha fet gaudir a tot el públic.

Arriba la Catxaruta

Com no podia ser d’altra manera, a l’hora de sopar ha fet acte de presència la famosa Catxaruta. L’escudella més vallesana, feta amb diferents carns com la vedella, el pollastre, o el porc, i verdures de tota mena, acompanyat de cigrons, arròs, fideus i mongetes; ha ajudat a combatre el fred als sabadellencs un any més.

Amb un preu d’1,5€ tothom qui ha volgut ha pogut tastar aquesta sopa d’hivern. Segons organitzadors enguany s’han preparat 250 racions. Tot un èxit, ja que en poques hores ja no quedava cap olla plena.

La jornada s’ha complementat amb un espectacle musical fins a la 1 de la matinada a càrrec de la drag-queen Maricarmenfree.