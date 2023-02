L’Escola Pia manté el pols per la permanència

Era un duel directe i no es podia fallar. L’Escola Pia va fer els deures en superar per la mínima l’Industrias B (2-1) i manté el pols per la permanència, ara a quatre punts. Els de Pedro Donoso, que feia un mes que no assaborien una victòria, visiten aquest dissabte una de les pistes més complicades de la categoria, la del Canet de Mar, amb l’oportunitat de situar-se a tocar de la salvació. Un duel en què tampoc podrà asseure’s a la banqueta el tècnic Pedro Donoso, qui complirà el segon partit de sanció. Abans, aquest dijous (20h), els sabadellencs disputen la segona eliminatòria de la copa Catalunya davant el Castellterçol a domicili.

Els de Can Colapi van haver de suar de valent per desfer-se d’un conjunt de Santa Coloma que amb la derrota al pavelló del carrer de Garcilaso es complica la vida, quan encara queden deu partits per acabar la temporada. El jove Lenny Ramos va avançar els escolapis, però abans de la mitja part el filial colomenc tornaria a posar les taules al marcador. A la represa, Jordi Soley tornava a situar els de Donoso per davant, quan encara quedaven quinze minuts per a la conclusió. Un quart d’hora d’enorme patiment, en bona part, per l’expulsió molt rigorosa de Jordi Sardà, amb doble targeta groga. Tot i les diverses ocasions visitants, les aturades de Santi Sahuquillo van permetre sumar el cinquè triomf de la temporada.

El líder frena el CN Sabadell

La creu de la jornada la va protagonitzar el Club Natació Sabadell en caure a la pista del Cerdanyola, el líder del grup 3 de la Segona Divisió per un ajustat 6 a 4. Els d’Adri Sánchez no van poder aprofitar l’oportunitat de posar-se a només un punt de les places de play-off, en un partit on els sabadellencs acabarien amb dos jugadors menys per les expulsions de Pep Costajussà i Pep Font. A la primera meitat, els cerdanyolencs agafarien una renda al marcador que acabaria sent decisiva, amb les dianes de Dani Alonso, Héctor Albadalejo i Bernat (3-0).

A la segona meitat, els nedadors van aconseguir escurçar la diferència amb un gol de Pablo Robert, instants després de veure la segona targeta groga Pep Costajussà. Tres minuts més tard, Quim Gassó faria el 3 a 2, abans que Toledano aturés el xut de penal d’Hector Albadalejo, per mans i targeta vermella a Pep Font. Aquesta vegada, amb la superioritat numèrica, el Cerdanyola faria el 4 a 2 i sentenciaria el partit, instants després amb el 5 a 2. Marc Hermosel i Pablo Robert situarien el definitiu 6 a 4.

Aquest dissabte, opció de refer-se de l’ensopegada amb la visita al pavelló del Nord del Ripollet, penúltim classificat, amb un peu a la Tercera Divisió.