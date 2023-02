Sabadell correrà per la salut mental d’infants i adolescents

El pròxim 21 de maig, Sabadell tindrà una nova oportunitat per bolcar-se en la iniciativa solidària Sabadell Corre pels Nens i Nenes, que enguany, en la seva VI edició, està centrada en la salut mental d’infants i adolescents, i que compta amb el suport del Parc Taulí i de l’Ajuntament de Sabadell. Els recursos obtinguts aniran destinats a humanitzar els espais de psiquiatria infantojuvenil, com les consultes o els espais dels hospitals de dia.

Aquest matí, amb la presència de l’alcaldessa Marta Farrés; la presidenta del Parc Taula, Dolors Costa; la directora general del Parc Taulí, Anna Aran; la Cap d’Àrea de Salut Mental infantojuvenil de l’hospital, Montserrat Pamias, i de Toni Valverde, impulsor de la cursa solidària, s’han conegut els detalls de la jornada, on s’espera poder congregar diversos milers de persones, i superar els 3.200 corredors de la darrera edició.

“Estem en un moment complicat i és un problema gran, no només pel jovent sinó també per als adults”, ha assegurat Toni Valverde, defensant la importància de destinar-hi els recursos d’una sisena edició que aquest dijous obre inscripcions. Per la seva part, la doctora Montserrat Pàmias ha assegurat sentir-se “molt contenta perquè la cursa d’enguany estigui dedicada a les malalties mentals de nens i adolescents. Era de justícia. Són, sobretot, nens”.

Per la seva part, l’alcaldessa, Marta Farrés, ha lloat la “feina increïble” que fan els professionals del Parc Taulí per “cuidar-nos i també per anar més enllà en la seva missió, perquè aquesta implicació amb el territori està en l’ADN de la direcció i dels professionals”, fent referència a la col·laboració amb la cursa solidària. Des de la direcció general del Parc Taulí, Anna Aran ha assegurat que el centre hospitalari “acompanyarà les iniciatives que surten des de la societat” i que accions com aquestes “ajuden molt més” per poder cuidar l’entorn dels nens i nenes durant la seva estada a l’hospital.

Salut Mental del Taulí, referent a Catalunya

L’equip de l’àrea de Salut Mental infantojuvenil, encapçalat per la doctora Pàmias, atén anualment entre 1.700 i 1.800 nous pacients i fa unes 30.000 visites de seguiment, segons ha explicat la mateixa Pamias. Així mateix, l’equip format per psiquiatres infantils i juvenils, psicòlegs clínics, educadors terapeutes ocupacionals infermers i auxiliars, donen unes 200 altes al cap de l’any: “Hi ha hagut un canvi de paradigma, i aquest ha començat per la salut mental i infantil. L’estada ha de ser menys hospitalària i més comunitària. El nen ha d’estar a casa o a l’escola, no a l’hospital”, ha detallat Pamias.