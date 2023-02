El Sabadell-UD Logroñés se suspèn amb 1-0 en el minut 47 per la tempesta

Suspès. El decisiu Sabadell-UD Logroñés s’ha aturat en el minut 47 després de descarregar una forta tempesta, amb calamarsada, que ha deixat la gespa de la Nova Creu Alta totalment impracticable. En aquell moment, el conjunt arlequinat estava guanyant gràcies a un gol increïble de Cristian Herrera en la sacada inicial de la segona part que ha sorprès tothom. Després de molts dubtes, finalment l’àrbitre ha decidit la suspensió i s’haurà de trobar una nova data per disputar els 43 minuts pendents.

Miki Lladó, que ha vist el partit des d’una cabina de tribuna per sanció amb Gerard Bofill a l’àrea tècnica, ha mantingut la defensa de cinc amb Àlex Sala incrustat a l’eix central juntament amb César Morgado i Guillem Molina. Han caigut de l’onze Raúl Baena i Keita, entrant Armando Corbalán i David Astals, qui de nou s’ha convertit en el motoret arlequinat al mig del camp i també seva ha estat la primera gran ocasió del partit, en el minut 18, quan ha rematat al cor de l’àrea i el porter Daza ha rebutjat amb un xic de fortuna. Abans ho havia intentat César Morgado en una acció a pilota aturada.

El Sabadell ha sortit amb més ritme, més endollat que en altres partits, conscient de l’enorme transcendència del duel. I més encara després dels resultats de la jornada que ambdós equips ja coneixien. Els arlequinats fins i tot tenien la possibilitat de sortir del descens amb una victòria per dos gols de diferència després de la derrota del Real Unión a Las Gaunas. El més important és que els tres punts l’acostaven a un grapat de rivals directes. Per la seva part, el conjunt de Natxo González, que arribava amb un llast de 15 jornades sense guanyar, pretenia no despenjar-se encara més. Noranta minuts de màxima tensió.

La iniciativa, com era de preveure, ha estat totalment arlequinada. Molta possessió i escassa profunditat. La UD Logroñés ha exhibit enormes carències defensives, deixant espais gairebé inaudits en aquesta categoria. Homes com Cristian Herrera o Pau Víctor podien girar-se i encarar, però ha costat, com sempre, generar situacions clares. La falta de pólvora comença a ser molt preocupant. Fins i tot en el tram final, l’afició s’ha emportat un bon ensurt després d’una sortida en fals d’Ortolá, provocant un enrenou a l’àrea.

Tempesta, golàs i suspensió

Durant el descans ha descarregat una forta tempesta, acompanyada de calamarsada, que ha deixat la gespa absolutament impracticable. El fantasma de la suspensió ha anat creixent amb el pas dels minuts. De totes maneres, el partit s’ha reprès sota un autèntic diluvi i amb una sorpresa monumental: en la sacada de centre, Cristian Herrera ha vist avançat el porter i ha llançat un xut des del mig del camp que s’ha colat com una exhalació entre l’eufòria indescriptible dels jugadors i dels aficionats, refugiats en la seva majoria a la zona de tribuna a instàncies del club. Un gol històric, per la manera i la distància. També inèdit a la Nova Creu Alta.

El partit, però, s’ha tornat a interrompre al cap de 2 minuts i mig perquè la pluja s’ha intensificat encara més i hi havia riscos pels jugadors. Llavors la suspensió semblava inevitable. El cos arbitral ha donat un marge de 10 minuts per esperar si millorava la situació i després d’una comprovació sobre la mateixa gespa, han decidit reprendre el joc. Una decisió que s’ha revocat al cap d’uns minuts veient que empitjorava l’estat del camp i s’ha anunciat de manera oficial la suspensió del partit. S’haurà de trobar una nova data per disputar gairebé tota la segona meitat d’aquest duel clau amb un 1-0 en el marcador. Una situació surrealista.

FITXA TÈCNICA

Sabadell: Ortolá; Adán Gurdiel, César Morgado, Guillem Molina, Ricard Pujol, Àlex Sala, David Astals, Armando Corbalán, Pau Víctor, Sergi Altimira i Cristian Herrera.

UD Logroñés: Daza; Attipoe, David Fernández, Markel Lozano, Eudald Vergés, Keita, Obeng, Sierra, Clau Mendes, Menudo i Carlos Ramos.

Àrbitre: Luis Bestard Servera (Comitè balear). Grogues: Keita.

Gol: 1-0, minut 47: Cristian Herrera.

Incidències: 2.500 espectadors a la Nova Creu Alta. Partit suspès en el minut 47 per la tempesta.

FOTOS: LLUÍS FRANCO